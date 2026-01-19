< sekcia Ekonomika
Stimuly do elektromobilov podľa nemeckej vlády podporia priemysel
Podrobnosti nového programu má zverejniť nemecká vláda v pondelok.
Autor TASR
Berlín 19. januára (TASR) - Nový program na podporu predaja elektromobilov v Nemecku bude prínosom aj pre domáci automobilový priemysel, vyhlásil v pondelok minister životného prostredia Carsten Schneider. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Skutočnosť, že jedenásť najčastejšie registrovaných plne elektrických vozidiel v minulom roku pochádzalo od skupín Volkswagen (VW) alebo BMW, poukazuje na silu nemeckého automobilového odvetvia, uviedol minister, pričom odkázal na údaje Spolkového úradu pre automobilovú dopravu (KBA). „Tento rok bude na trh uvedených ešte viac modelov, aj cenovo dostupnejších, od nemeckých výrobcov,“ dodal Schneider.
Nemecká vládna koalícia sa minulý rok dohodla na nových miliardových nákupných stimuloch, ktoré majú pomôcť najmä domácnostiam s nízkymi a so strednými príjmami. Súkromní zákazníci budú môcť v závislosti od príjmu, rodinného stavu a ďalších kritérií získať príspevky vo výške od 1500 do 6000 eur. Príjmový limit, ktorý už minulý rok stanovila koalícia kresťanských a sociálnych demokratov, predstavuje 80.000 eur zdaniteľného ročného príjmu domácnosti.
Podrobnosti nového programu má zverejniť nemecká vláda v pondelok. Minister životného prostredia Schneider minulý týždeň uviedol, že k dispozícii budú finančné prostriedky, ktoré vystačia zhruba na 800.000 vozidiel počas najbližších štyroch rokov.
