Stíšte, vypnite, aby ste ušetrili energiu,žiada grécka vláda úradníkov

Atény 10. septembra (TASR) - Štátni zamestnanci v Grécku by mali pri odchode z práce vypnúť svetlá, klimatizáciu aj kúrenie na základe nového plánu na úsporu energie, ktorý v stredu (7. 9.) predstavila vláda. Cieľom je ušetriť energiu počas energetickej krízy v Európe, pričom v zime je jej spotreba najväčšia. TASR správu prevzala z AFP.



Vzhľadom na zdraženie energií, ktoré vytlačilo mieru inflácie v Grécku na najvyššiu úroveň za tri desaťročia, sa vláda snaží znížiť spotrebu energie vo verejnom sektore o 10 %.



Grécky verejný sektor je totiž známy benevolentným prístupom k spotrebe energie, pričom vo verejných budovách alebo na cestách aj cez deň často svietia svetlá.



"Ide o trojitú energetickú krízu so závratnými cenami zemného plynu, elektriny a benzínu," povedal na tlačovej konferencii minister energetiky Kostas Skrekas, podľa ktorého tak bude oveľa ťažšie zvládnuť túto krízu ako ropnú krízu v 70. rokoch minulého storočia.



Grécko je ďalším štátom Európskej únie (EÚ), ktorý spúšťa opatrenia na úsporu energie v snahe zvládnuť prudko rastúce účty za plyn a elektrinu a šetriť čoraz vzácnejšie zdroje po ruskej invázii na Ukrajinu.



Okrem toho, že úradníci budú vyzvaní, aby vypínali klimatizáciu a kúrenie, keď nie sú v kancelárii, termostaty budú nastavené na 27 stupňov Celzia v lete a 19 stupňov v zime podľa vládneho návrhu. Osvetlenie kancelárií by malo byť vypnuté aj počas dňa, píše sa v dokumente.



Štátne budovy a zariadenia sa podieľajú takmer 11 % na spotrebe energie v Grécku, poznamenal minister Skrekas.



V minulom roku sa spotreba energie zvýšila o 20 % približne v 212.000 budovách a zariadeniach prevádzkovaných štátom. Vláda minula vlani 700 miliónov eur len na účty za elektrinu verejného sektora, uviedol na tlačovej konferencii štátny tajomník ministerstva financií Theodoros Skylakakis.



Súčasťou plánu je aj lepší monitoring osvetlenia ciest.



Štúdia na objednávku európskej odborovej konfederácie tento týždeň odhalila, že prudko rastúce účty za elektrinu a plyn sa stávajú nezvládnuteľné pre slabo platených Európanov a presahujú ich mesačnú mzdu.



Podľa štúdie priemerný ročný účet za energiu je teraz vyšší ako mesačná mzda ľudí s nízkymi platmi vo väčšine členských štátov EÚ, pričom v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne dôjde k ďalšiemu zvýšeniu cien energií, pokiaľ vlády neprijmú opatrenia.