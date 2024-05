Paríž 31. mája (TASR) - Francúzsko-taliansky výrobca čipov STMicroelectronics plánuje veľkú investíciu na Sicílii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



STMicroelectronics postaví na Sicílii závod za 5 miliárd eur na výrobu komponentov z karbidu kremíka, ktoré sú kľúčové pre výrobu motorov do elektromobilov.



Nový závod by sa mal dostať do prevádzky v roku 2026 a plnú kapacitu dosiahne v roku 2033, keď bude produkovať 15.000 waferov (polovodičových plátkov) týždenne.



Talianska vláda poskytne dve miliardy eur v rámci zákona EÚ o čipoch, ktorého cieľom je zvýšiť podiel Európskej únie na globálnej kapacite výroby čipov z 10 % na 20 %.