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Stocker: Návrh rozpočtu EÚ je v tejto podobe pre Rakúsko neprijateľný
Rakúsky kancelár Christian Stocker v piatok opäť dôrazne odmietol návrh rozpočtu EÚ v jeho súčasnej podobe.
Autor TASR
Viedeň 13. novembra (TASR) - Rakúsky kancelár Christian Stocker v piatok opäť dôrazne odmietol návrh rozpočtu EÚ v jeho súčasnej podobe. „Potrebujeme nový návrh, ktorý poskytne lepší základ na dosiahnutie dohody,“ povedal pred začiatkom neformálneho samitu EÚ v Dubline. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Stocker zopakoval svoje stanovisko po stretnutí zástupcov skupiny krajín, ktoré sú čistými platcami, čiže do spoločného rozpočtu odvádzajú viac, než z neho dostávajú späť. Okrem rakúskeho kancelára sa na schôdzke zúčastnili aj šéfovia vlád Fínska, Švédska, Nemecka a Dánska. „Ak chceme dospieť k záveru do konca roka, je nevyhnutné, aby sme čo najskôr dostali návrh, ktorý povedie k výraznému zníženiu celkového objemu a zároveň zohľadní záujmy Rakúska,“ povedal Stocker a dodal, že teraz je na ťahu predseda Európskej rady António Costa.
Očakáva sa, že Costa predloží nový návrh budúceho viacročného rozpočtu EÚ 21. novembra, a to po konzultáciách s členskými štátmi EÚ. Následne sa v Bruseli uskutoční mimoriadny samit EÚ, ktorého cieľom bude zmierniť značné rozdiely medzi postojmi jednotlivých členských štátov. Costa dúfa, že rozpočet sa podarí uzavrieť do decembrového samitu.
Už pred posledným samitom EÚ navrhlo írske predsedníctvo výrazné škrty v pôvodnom pláne Európskej komisie pre viacročný finančný rámec (VFR) na obdobie rokov 2028 až 2034. Írsky návrh predpokladá zníženie rozpočtu z dvoch biliónov eur na približne 1,8 bilióna eur. Aj táto suma je však stále výrazne vyššia než súčasný viacročný rozpočet EÚ v objeme 1,2 bilióna eur.
Rakúsky kancelár koncom októbra vyhlásil, že trvá na realistickom rozpočte a v krajnom prípade je odhodlaný využiť právo veta. Budúci rozpočet EÚ si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov.
Stocker zopakoval svoje stanovisko po stretnutí zástupcov skupiny krajín, ktoré sú čistými platcami, čiže do spoločného rozpočtu odvádzajú viac, než z neho dostávajú späť. Okrem rakúskeho kancelára sa na schôdzke zúčastnili aj šéfovia vlád Fínska, Švédska, Nemecka a Dánska. „Ak chceme dospieť k záveru do konca roka, je nevyhnutné, aby sme čo najskôr dostali návrh, ktorý povedie k výraznému zníženiu celkového objemu a zároveň zohľadní záujmy Rakúska,“ povedal Stocker a dodal, že teraz je na ťahu predseda Európskej rady António Costa.
Očakáva sa, že Costa predloží nový návrh budúceho viacročného rozpočtu EÚ 21. novembra, a to po konzultáciách s členskými štátmi EÚ. Následne sa v Bruseli uskutoční mimoriadny samit EÚ, ktorého cieľom bude zmierniť značné rozdiely medzi postojmi jednotlivých členských štátov. Costa dúfa, že rozpočet sa podarí uzavrieť do decembrového samitu.
Už pred posledným samitom EÚ navrhlo írske predsedníctvo výrazné škrty v pôvodnom pláne Európskej komisie pre viacročný finančný rámec (VFR) na obdobie rokov 2028 až 2034. Írsky návrh predpokladá zníženie rozpočtu z dvoch biliónov eur na približne 1,8 bilióna eur. Aj táto suma je však stále výrazne vyššia než súčasný viacročný rozpočet EÚ v objeme 1,2 bilióna eur.
Rakúsky kancelár koncom októbra vyhlásil, že trvá na realistickom rozpočte a v krajnom prípade je odhodlaný využiť právo veta. Budúci rozpočet EÚ si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov.