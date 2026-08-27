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Stocker: Návrh viacročného rozpočtu EÚ je pre Rakúsko neprijateľný
Rozpočet EÚ, oficiálne nazývaný Viacročný finančný rámec (VFR), musí jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov.
Autor TASR
Viedeň 27. augusta (TASR) - Rozpočet Európskej únie (EÚ) na roky 2028 až 2034, ktorý navrhla Európska komisia (EK), je pre Rakúsko aj po čiastkových úpravách naďalej neprijateľný, vyhlásil vo štvrtok rakúsky kancelár Christian Stocker. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Stockera vo štvrtok čakajú rozhovory s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, ktorý do Berlína pozval aj kolegov z Holandska, Dánska a Fínska. Tieto krajiny sa zhodujú na nevyhnutnosti výrazného zníženia rozpočtového rámca. „Ľuďom v Rakúsku nemôžem, nechcem a nebudem vysvetľovať, že Brusel rokuje o najväčšom rozpočte všetkých čias, zatiaľ čo my doma si musíme uťahovať opasky,“ povedal pred stretnutím Stocker.
Hlavy štátov a vlád v EÚ sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte, pokiaľ možno do konca tohto roka. Komisia navrhuje rozpočet vo výške približne 1,76 bilióna eur (v cenách za rok 2025). Rozpočet sa musí znížiť o niekoľko stoviek miliárd eur, zdôraznil Stocker, pričom zopakoval svoju kritiku na adresu navrhovaného zvýšenia počtu zamestnancov európskych inštitúcií. Zatiaľ čo Rakúsko plánuje do roku 2029 zrušiť približne 2600 pozícií v administratíve, Komisia chce vytvoriť 2500 nových, čo je „absurdné“, uzavrel rakúsky kancelár.
Rozpočet EÚ, oficiálne nazývaný Viacročný finančný rámec (VFR), musí jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov.
Stockera vo štvrtok čakajú rozhovory s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, ktorý do Berlína pozval aj kolegov z Holandska, Dánska a Fínska. Tieto krajiny sa zhodujú na nevyhnutnosti výrazného zníženia rozpočtového rámca. „Ľuďom v Rakúsku nemôžem, nechcem a nebudem vysvetľovať, že Brusel rokuje o najväčšom rozpočte všetkých čias, zatiaľ čo my doma si musíme uťahovať opasky,“ povedal pred stretnutím Stocker.
Hlavy štátov a vlád v EÚ sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte, pokiaľ možno do konca tohto roka. Komisia navrhuje rozpočet vo výške približne 1,76 bilióna eur (v cenách za rok 2025). Rozpočet sa musí znížiť o niekoľko stoviek miliárd eur, zdôraznil Stocker, pričom zopakoval svoju kritiku na adresu navrhovaného zvýšenia počtu zamestnancov európskych inštitúcií. Zatiaľ čo Rakúsko plánuje do roku 2029 zrušiť približne 2600 pozícií v administratíve, Komisia chce vytvoriť 2500 nových, čo je „absurdné“, uzavrel rakúsky kancelár.
Rozpočet EÚ, oficiálne nazývaný Viacročný finančný rámec (VFR), musí jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov.