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Stohlová:Koalícia tlačí nechcený lom v Bystričke cez prílepok k zákonu
Návrh podľa nej ruší strop 20 rokov, dokedy sa dočasné povolenie môže predĺžiť, a mení aj okruh osôb, ktoré môžu o predĺženie žiadať.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Poslanec Ján Kvorka (Smer-SD) priniesol prílepok v rámci nového zákona o Slovenskej lesníckej komore. Mení režim využívania lesov na iný účel, napríklad ako kameňolom. Po novom by bolo takmer nemožné takúto činnosť ukončiť. Predkladateľ na výbore netušil, čo podáva, a vyzerá to, že sa stal ďalším „užitočným” poslancom pre niekoho vplyvného v pozadí. Uviedla to opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS).
„Zákon o lesoch umožňuje les využívať na iný účel, len ak o vyňatí lesného pozemku rozhodne okresný úrad. Takáto zmena môže byť trvalá alebo dočasná, pri dočasnom režime zákon počíta s povinnosťou rekultivácie územia do prirodzeného stavu po ukončení obdobia vyňatia. Kvorkov návrh však tento režim mení,” upozornila Stohlová.
Návrh podľa nej ruší strop 20 rokov, dokedy sa dočasné povolenie môže predĺžiť, a mení aj okruh osôb, ktoré môžu o predĺženie žiadať. „Z okresného úradu robí bezmocnú podateľňu. Po novom bude o predĺženie možné žiadať donekonečna a žiadateľom bude môcť byť napríklad aj prevádzkovateľ lomu bez súhlasu vlastníkov. Z predĺženia sa stane automatický nárok investora a štát príde o rozhodovaciu právomoc. Dočasný režim teda bude de facto trvalý - ale lacnejšie a bez komplikácií,” uviedla.
Jedným z príkladov, ktorému by podľa Stohlovej legislatíva mohla pomôcť, je prípad lomu v doline Bystrička, na ktorý upozornila organizácia My sme les. „Kvorka pochádza z rovnakého regiónu. V tejto cennej lokalite funguje v dočasnom režime lom a momentálne sa rozhoduje aj o vzniku nového. Správa Národného parku Malá Fatra s týmto zámerom dlhodobo nesúhlasila a pokúšala sa aj o uzavretie existujúceho lomu. Súčasné vedenie, naopak, túto činnosť schvaľuje, dokonca pre to riskujú aj milióny z plánu obnovy. Ide totiž o lokalitu starých lesov, pre ktoré nám Európska komisia zadržala peniaze. Súčasný prevádzkovateľ je navyše v spore s vlastníkmi pozemkov. Ak Kvorkov prílepok prejde, existujúci lom bude v podstate nemožné uzavrieť a podobné privilégium získa aj nový lom, pokiaľ sa schváli jeho otvorenie,” uzavrela Stohlová.
„Zákon o lesoch umožňuje les využívať na iný účel, len ak o vyňatí lesného pozemku rozhodne okresný úrad. Takáto zmena môže byť trvalá alebo dočasná, pri dočasnom režime zákon počíta s povinnosťou rekultivácie územia do prirodzeného stavu po ukončení obdobia vyňatia. Kvorkov návrh však tento režim mení,” upozornila Stohlová.
Návrh podľa nej ruší strop 20 rokov, dokedy sa dočasné povolenie môže predĺžiť, a mení aj okruh osôb, ktoré môžu o predĺženie žiadať. „Z okresného úradu robí bezmocnú podateľňu. Po novom bude o predĺženie možné žiadať donekonečna a žiadateľom bude môcť byť napríklad aj prevádzkovateľ lomu bez súhlasu vlastníkov. Z predĺženia sa stane automatický nárok investora a štát príde o rozhodovaciu právomoc. Dočasný režim teda bude de facto trvalý - ale lacnejšie a bez komplikácií,” uviedla.
Jedným z príkladov, ktorému by podľa Stohlovej legislatíva mohla pomôcť, je prípad lomu v doline Bystrička, na ktorý upozornila organizácia My sme les. „Kvorka pochádza z rovnakého regiónu. V tejto cennej lokalite funguje v dočasnom režime lom a momentálne sa rozhoduje aj o vzniku nového. Správa Národného parku Malá Fatra s týmto zámerom dlhodobo nesúhlasila a pokúšala sa aj o uzavretie existujúceho lomu. Súčasné vedenie, naopak, túto činnosť schvaľuje, dokonca pre to riskujú aj milióny z plánu obnovy. Ide totiž o lokalitu starých lesov, pre ktoré nám Európska komisia zadržala peniaze. Súčasný prevádzkovateľ je navyše v spore s vlastníkmi pozemkov. Ak Kvorkov prílepok prejde, existujúci lom bude v podstate nemožné uzavrieť a podobné privilégium získa aj nový lom, pokiaľ sa schváli jeho otvorenie,” uzavrela Stohlová.