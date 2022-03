Stop biznisu v Rusku by mohlo stáť Adidas na tržbách do 250 mil. eur

Berlín 9. marca (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas očakáva, že pozastavenie aktivít v Rusku v dôsledku útoku na Ukrajinu by mohlo firmu stáť tento rok na tržbách do 250 miliónov eur. Na druhej strane, firma očakáva zotavenie svojho čínskeho biznisu.



Adidas odhaduje, že v tomto roku vzrastú jeho tržby bez započítania kurzových vplyvov o 11 až 13 %, a to vrátane zahrnutia rizík pre jeho biznis v Rusku aj na Ukrajine. Podporu by mal podľa nemeckej spoločnosti poskytnúť región takzvanej Veľkej Číny (okrem pevninskej Číny zahrnuje aj Hongkong, Macao a Taiwan). Adidas počíta s tým, že po bojkote spotrebiteľov v roku 2021 by sa v tomto regióne mohli tržby v roku 2022 zvýšiť, pričom rast odhaduje v polovici jednocifernej stupnice, informovala agentúra Reuters.



Za 4. kvartál minulého roka klesli tržby Adidasu bez započítania kurzových vplyvov o 3 % na 5,137 miliardy eur. Výsledky ovplyvnila najmä oblasť Veľkej Číny, kde tržby spoločnosti klesli o 24 %.



Firma zároveň očakáva, že čistý zisk z pokračujúcich operácií dosiahne tento rok od 1,8 miliardy do 1,9 miliardy eur. V minulom roku dosiahol 1,492 miliardy eur.