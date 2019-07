Stopercentný superodpočet si zatiaľ uplatnilo 160 subjektov

Už z predbežných výsledkov vyplýva, že 100 % superodpočet motivoval aj nové podnikateľské subjekty investovať do zvýšenia svojej konkurencieschopnosti.

Bratislava 25. júla (TASR) - Novela zákona o dani z príjmov priniesla od roku 2018 významnú zmenu v ustanoveniach o tzv. superodpočte. Okrem iného najmä možnosť uplatniť si namiesto pôvodných 25 % až 100 % výdavkov na výskum a vývoj vynaložených v zdaňovacom období, a tiež 100 % z ich nárastu v posudzovaní voči dvom predchádzajúcim obdobiam.



Kým za tri roky fungovania tohto vládneho nástroja na podporu súkromných investícií do výskumu a vývoja v pôvodnej sadzbe 25 % superodpočet znížil výsledný daňový základ u 358 podnikateľov celkovo o takmer 66 miliónov eur, v daňových priznaniach odovzdaných do konca marca 2019 si za rok 2018 zo svojho výsledného daňového základu odpočítalo superodpočet už 160 subjektov. To je počet porovnateľný s úrovňou vo finálnom zozname za rok 2017. Celkový objem dosiaľ známeho čerpania superodpočtu za rok 2018 dosiahol necelých 106 miliónov eur, pričom treba mať na zreteli, že objem čerpania nie je ovplyvnený len zmenou počtu uplatnených superodpočtov, ale aj štvornásobným zvýšením jeho sadzby.



Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), v prvom zozname užívateľov výhody superodpočtu za rok 2018 zatiaľ chýba 88 subjektov z roku 2017 a, naopak, objavuje sa v ňom 81 nových subjektov, ktoré dosiaľ so superodpočtom nemali skúsenosť. Z hľadiska odvetvovej príslušnosti aj v roku 2018 – podľa doteraz známych údajov – „súperia“ medzi sebou najmä sekcia Priemyselnej výroby a sekcia Informácie a komunikácia.



Kým v celkovom porovnaní vedie v počte (45 % subjektov) aj v objeme čerpaného superodpočtu (60 %) priemysel, medzi nováčikmi mu zostáva prvenstvo už len v počte (36 %), lebo z celkového objemu superodpočtu čerpaného nováčikmi takmer polovica pripadá na IT sektor. Naďalej relatívne komplikované podmienky uplatnenia superodpočtu neodradili ani mikro subjekty. V prvom zozname sa medzi nováčikmi objavilo 40 podnikateľských jednotiek s obratom do 2 miliónov eur a 20 s počtom zamestnancov do 10.



"Očakávali sme vyšší nárast počtu subjektov, hoci je pravda, že na hodnotenie je ešte priskoro. Preukázanie plnej motivačnej sily zvýšeného superodpočtu prinesú až definitívne čísla o jeho čerpaní, ktoré budú známe koncom tohto roka - po odovzdaní daňových priznaní s odkladom na jún aj september a zverejnení doplneného zoznamu. Predpokladáme, že doplnený zoznam prinesie pozitívnejšie štatistiky. Avšak, aby sme v početnostiach prešli od desiatok k stovkám, bude zrejme potrebné popri pripravovanému ďalšiemu zvyšovaniu sadzby superodpočtu venovať pozornosť aj zvyšovaniu daňovej istoty podnikateľov pri jeho čerpaní," upozornila Jana Šnircová, finančná analytička CRIF SK.