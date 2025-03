OTS: Stoštyridsiatešieste riadne zhromaždenie združenia

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah, obrazový aj textový, nesie zodpovednosť zadávateľ.

Bratislava 31. marca (OTS) - Vo štvrtok 27. marca 2025 sa v Bratislave zišla na 200 minút 51-členná reprezentácia takmer 32-ročného združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub - Medzinárodný mierový výbor . Prítomný bol aj veľvyslanec ČĽR CAI Ge. Prezentovaný bol dokument o aktivitách Medzinárodného mierového výboru (MMV), ktorý vznikol 8. mája 2015. O súčasnom svete a o Slovensku v ňom hovoril predseda SOPK P. Mihók. Z nominovaných na Zlatý biatec, udeľovaný je od 1993. roka, sa prezentovali F. Bednařík z ČR, riaditeľ VÚ Cannasan, zakladateľ NOU a legendárny klinický onkológ Š. Korec. K účastníkom sa prihovoril predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľ. Andrassy.Myšlienkové posolstvo z tohto zhromaždenia obsahuje aj záverečná časť dokumentu o aktivitách MMV :Rast vojenského materiálu nezmenšuje riziko vojnového konfliktu, ale znamená približovanie sa k osudovej konfrontácii – k apokalypse.Súčasná svetová výzbroj zničí definitívne niekoľkokrát a možno aj dvatisíckrát náš Svet.Finančné zdroje musia smerovať ku skvalitňovaniu života a podmienok pre dôstojný život v mieri.V záujme našej civilizácie a eliminácie možnosti jej sebazničenia je nevyhnutné ozrejmovať verejnosti, že akákoľvek vojna s jadrovými a inými zbraňami hromadného ničenia je neprípustná a znamenala by všeobecnú skazu a koniec života.Najprv treba neodkladne zastaviť vojnové konflikty, ako si predsavzal prezident USA D. Trump. Nič nie je také ako dielo utopistu „Slnečný štát“ od Tomasa Campanellu a to je len začiatok vývoja, na ktorý naráža D. TrumpNásledne treba podporiť autoritu Organizácie Spojených národov a v roku 2025 pripraviť premiérove celosvetovú konferenciu o bezpečnosti sveta s predsedníctvom prezidenta Spojených štátov, pokiaľ ho ostatné veľmoci požiadajú o takúto službu pre mier a život ako taký..To je zrejmé z reakcií svetových lídrov na to, o čom sme im napísali a čo nás bytostne znepokojuje.