Stournaras: ECB by mohla zvážiť sprísnenie menovej politiky
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 25. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala opatrne sprísniť svoju menovú poliitku, ak inflácia v eurozóna prechodne, ale výrazne prekročí jej cieľ, vyhlásil v pondelok člen Rady guvernérov ECB Jannis Stournaras. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg .
Uzavretie Hormuzského prielivu v dôsledku vojny s Iránom viedlo k prudkému nárastu cien ropy a zemného plynu, čo sekundárne vplýva aj na ceny tovarov a služieb, poznamenal Stournaras. „V prípade výrazného, ale dočasného prekročenia inflačného cieľa by mala byť reakcia vyvážená, opatrné prispôsobenie menovej politiky reštriktívnejším smerom, ktoré by dokázalo obmedziť intenzitu sekundárnych účinkov bez toho, aby to neúmerne poškodilo hospodársku aktivitu,“ uviedol predstaviteľ ECB počas vypočutia v gréckom parlamente.
Potrebné je zabezpečiť návrat inflácie k strednodobému cieľu ECB na úrovni 2 % a zároveň nezaťažiť hospodársku aktivitu a investície príliš reštriktívnym monetárnym postojom, dodal Stournaras, ktorý je zároveň guvernérom gréckej centrálnej banky.
