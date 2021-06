Stovka najbohatších Rakúšanov vlastní 10 % celkového majetku

Viedeň 26. júna (TASR) - Viac než rok od začiatku pandémie nového koronavírusu dokázalo 100 najbohatších Rakúšanov výrazne zvýšiť svoj majetok. Podľa rakúskeho časopisu Trend medzičasom vlastnia viac než 200 miliárd eur, čo je takmer 10 % celkového imania v Rakúsku. Vlani bol majetok stovky najbohatších vyčíslený na 155 miliárd eur.



V tohtoročnom rebríčku sa prvýkrát nachádzajú nielen známe tváre, ale aj niektorí zakladatelia startupov. Vďaka peniazom od investorov na seba v posledných mesiacoch upozornili najmä dva rakúske startupy Bitpanda a GoStudent. Obchodná platforma pre kryptomeny Bitpanda v marci získala investície vo výške 170 miliónov eur a medzičasom je hodnota firmy odhadovaná na miliardu eur. Majetok trojice zakladateľov Erica Demutha, Paula Klanscheka a Christiana Trummera odhaduje Trend na vyše 600 miliónov eur, čím sa zaradili na 67. miesto.



Hodnotu Bitpandy prekonal startup GoStudent, ktorý len pred niekoľkými dňami získal investíciu 205 miliónov eur. Hodnota firmy tak vzrástla približne na 1,4 miliardy eur. Zakladatelia Felix Ohswald a Gregor Müller cez nadácie vlastnia podiely v celkovej výške zhruba 22 %. Ich majetok sa odhaduje na 300 miliónov eur, v rebríčku sa tak zaradili na 89. miesto.



Prvá desiatka najbohatších Rakúšanov zostala v podstate nezmenená. Ako sa na rebríček Trendu odvoláva agentúra APA, z prvého miesta s majetkom v hodnote 51,1 miliardy eur tradične kraľujú rodiny Porscheovcov a Piechovcov, ktoré vlastnia podiely v holdingu Porsche SE, a tým aj v automobilkách Volkswagen a Porsche, ako aj v salzburskom predajcovi Porsche Holding. Na začiatku roka bol ich majetok zhruba o 16 miliárd eur vyšší, dopomohli k tomu rastúci kurz akcií Volkswagenu a veľkorysé dividendy od Porsche.



Na druhom mieste zostal zakladateľ spoločnosti Red Bull Dietrich Mateschitz s majetkom v odhadovanej hodnote 16,4 miliardy eur. Tretie miesto s majetkom vo výške 9,4 miliardy eur obsadila Maria-Elisabeth Schaefflerová, ktorá je spolu so synom Georgom najväčšou akcionárkou spoločnosti Continental. Obaja taktiež profitovali zo stabilizácie nemeckého automobilového priemyslu.



Na piate miesto sa z vlaňajšieho tretieho zosunul zakladateľ firmy Novomatic Johann Graf s majetkom 5,5 miliardy eur. Nasleduje realitný investor René Benko so 4,9 miliardy eur a na siedmu priečku sa z 15. miesta vyšvihol Michael Tojner, ktorému k majetku v hodnote 4,7 miliardy eur dopomohol rast akcií výrobcu batérií Varta patriaceho do jeho koncernu Montana Tech Components.



Rakúsko má v súčasnosti 46 miliardárov, čiže o päť viac než vlani. Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa bude aj v Rakúsku naďalej rozširovať. Podiel 500 najbohatších rodín na celkovom finančnom imaní je v súčasnosti 34 % a do roka 2025 by mohol vzrásť na 36 %.