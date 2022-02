Na stovke maďarských čerpadiel obmedzia počet predaja pohonných látok

Budapešť 16. februára (TASR) - V Maďarsku obmedzili množstvo predaja základných pohonných látok s regulovanou cenou na takmer sto čerpacích staniciach. Informovalo o tom v stredu internetové vydanie denníka Népszava, podľa ktorého do Maďarska začali chodiť nakupovať lacný benzín a naftu zo Slovenska, a už aj z Rakúska.



Na mnohých čerpacích staniciach obmedzili množstvo natankovanej pohonnej látky na desať litrov, inde zas môže za deň natankovať plnú nádrž iba šesť vozidiel, píše denník.



Maďarská vláda už ráta s tým, že viaceré čerpacie stanice dočasne pozastavia svoju činnosť, na stránke Národného úradu pre dane a clá (NAV) sa totiž uplynulý pondelok popoludní objavil návod na žiadosť o prerušení predaja pohonných látok.



Horná hranica ceny benzínu a nafty v Maďarsku je od 15. novembra 2021 stanovená na 480 forintov (1,33 eura) za liter. Pôvodne bola platnosť tohto vládneho nariadenia určená na tri mesiace. Vláda toto nariadenie však predĺžila až do polovice mája. Oznámil to minulú sobotu v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)