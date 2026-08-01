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Stovky bankomatov v Rakúsku znížili limit na výber hotovosti
Prevádzkovatelia bankomatov zvyčajne zarábajú na základe počtu transakcií - nie na objeme výberov, priblížil hovorca.
Autor TASR
Viedeň 1. augusta (TASR) - Limit na výber hotovosti z bankomatov v Rakúsku sa v mnohých prípadoch výrazne znížil. Stovky zariadení majú v súčasnosti nastavenú hranicu okolo 200 eur na jeden výber namiesto bežných 400 eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa odvolala na rakúsku centrálnu banku (OeNB).
Centrálna banka eviduje „čiastočne nižšie limity výberov“, potvrdil vo štvrtok (30. 7.) pre agentúru APA hovorca inštitúcie. Strop 400 eur je štandard stanovený domácimi bankami, ktorý dodržiava väčšina účastníkov trhu, „nikto však nie je týmto štandardom viazaný,“ poznamenal hovorca. „Nezávislí prevádzkovatelia bankomatov sa z obchodných dôvodov rozhodli zaviesť čiastočne nižšie limity výberov,“ vysvetlil. Tie však neovplyvňujú celkovú hranicu výberov stanovenú príslušnou bankou, v ktorej majú klienti účet. Zákazníci, ktorí potrebujú väčšiu sumu, tak môžu stále vykonať niekoľko po sebe nasledujúcich výberov.
Prevádzkovatelia bankomatov zvyčajne zarábajú na základe počtu transakcií - nie na objeme výberov, priblížil hovorca. „V súčasnosti vieme o jednom prevádzkovateľovi, ktorý dôsledne znížil limit pre výbery. Podľa našich vedomostí sa to týka niekoľkých stoviek z približne 8900 bankomatov v celom Rakúsku,“ pokračoval zástupca OeNB.
Limit 400 eur sa v Rakúsku uplatňuje od zavedenia eura k 1. januáru 2002. Tento strop odvtedy nebol upravený a mohlo by sa uvažovať aj o jeho zvýšení, uzavrel hovorca.
Centrálna banka eviduje „čiastočne nižšie limity výberov“, potvrdil vo štvrtok (30. 7.) pre agentúru APA hovorca inštitúcie. Strop 400 eur je štandard stanovený domácimi bankami, ktorý dodržiava väčšina účastníkov trhu, „nikto však nie je týmto štandardom viazaný,“ poznamenal hovorca. „Nezávislí prevádzkovatelia bankomatov sa z obchodných dôvodov rozhodli zaviesť čiastočne nižšie limity výberov,“ vysvetlil. Tie však neovplyvňujú celkovú hranicu výberov stanovenú príslušnou bankou, v ktorej majú klienti účet. Zákazníci, ktorí potrebujú väčšiu sumu, tak môžu stále vykonať niekoľko po sebe nasledujúcich výberov.
Prevádzkovatelia bankomatov zvyčajne zarábajú na základe počtu transakcií - nie na objeme výberov, priblížil hovorca. „V súčasnosti vieme o jednom prevádzkovateľovi, ktorý dôsledne znížil limit pre výbery. Podľa našich vedomostí sa to týka niekoľkých stoviek z približne 8900 bankomatov v celom Rakúsku,“ pokračoval zástupca OeNB.
Limit 400 eur sa v Rakúsku uplatňuje od zavedenia eura k 1. januáru 2002. Tento strop odvtedy nebol upravený a mohlo by sa uvažovať aj o jeho zvýšení, uzavrel hovorca.