Stovky značkových výrobkov majú odteraz v Tescu ešte nižšiu cenu

Bratislava 15. apríla (OTS) - Reťazec znížil ceny stoviek značkových výrobkov a zákazníci tak pri svojich obľúbených produktoch ušetria ešte viac. Spolu s Clubcard cenami a Garanciou nízkych cien tak Tesco prichádza s ďalšou iniciatívou, ktorá zákazníkom pomôže šetriť ich peňaženky.prezrádzaa dodáva:dodalaOkrem základných dlhodobých cenových pilierov Garancie nízkych cien a Clubcard cien spoločnosť Tesco pravidelne pripravuje špeciálne akcie pre svojich zákazníkov, aby nakúpili ešte výhodnejšie. Veľkej obľube sa teší napríklad zbieranie e-známok v aplikácii Clubcard, keď môže zákazník získať dodatočnú zľavu na svoj nákup až do výšky 20 %. Tento rok reťazec navyše prišiel so špeciálnou zľavou pre študentov a učiteľov až do výšky 10 %. Zákazníci sa tak môžu spoľahnúť, že v Tescu platia menej.– žlté logo v modrom rámiku označuje v obchodoch, letákoch aj v Online nákupoch výrobky s výhodnejšou cenou pre majiteľov vernostnej karty Clubcard. Zľavy sa pohybujú v priemere 30 % pri jednom nákupe.– červené logo označuje stovky potravín s najvýhodnejšou cenou na trhu. Cenová garancia sa vzťahuje na produkty s bežnou cenou s výnimkou zliav, akcií a propagačných cien našej konkurencie.– červené logo v tvare šípky označuje stovky obľúbených značkových produktov, pri ktorých sa znížila bežná cena.