Štrajk autodopravcov bude aj v Ružomberku, toto sú alternatívne trasy

Ružomberok 8. januára (TASR) - Autodopravcovia budú vo štvrtok 9. januára štrajkovať v Ružomberku na hlavnej ceste pri celulózovo-papierenskom podniku. Mesto Ružomberok cez sociálnu sieť vyzvalo ľudí na využitie alternatívnych trás.



"Žiadame všetkých vodičov, aby počas cesty využili alternatívne trasy. Trasa západ - východ vedie cez most pri Ústrednej vojenskej nemocnici smerom do Dolného Kubína, pokračujúc cez Likavku, Liskovú a D1/I/18. Alternatívna trasa sever - juh vedie cez cestu I/59 pokračujúc cez križovatku na Zarevúcej a kasárne, s napojením na cestu I/18," informuje mesto.



Od utorka (7. 11.) trvá štrajk autodopravcov v Bratislave, Košiciach i na Orave. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva riešenia, a to 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. Požadovala rokovanie s vládou SR o predložených požiadavkách.