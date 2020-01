AUTODOPRAVCOVIA ŠTRAJKUJÚ: Ministerstvo to považuje za neopodstatnené

Bratislava 7. januára (TASR) – Štrajk autodopravcov ohlásený na utorok je podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR neopodstatnený a politicky podfarbený. Tvrdí, že s dopravcami pravidelne rokuje. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorá konanie protestu avizovala, kritizuje zhoršujúce sa podnikateľské prostredie v tomto sektore. Politickú motiváciu únia odmieta.



UNAS konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie, a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva konštruktívne riešenia, a to 50 % zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. "Chceme dôstojne žiť na Slovensku a nie utekať pred biedou do zahraničia," zdôraznil Stanislav Skala z UNAS.



Ministerstvo financií (MF) SR v tejto súvislosti uviedlo, že nad znížením dane momentálne neuvažuje. "Požadované zníženie dane z motorových vozidiel o 50 % by znamenalo výpadok príjmov štátneho rozpočtu v sume asi 35 miliónov eur. Tento výpadok by však musel byť kompenzovaný zvýšením tejto dane pre ostatných motoristov, a to najmä pre osobné vozidlá do 3,5 tony," ozrejmila riaditeľka tlačového odboru rezortu financií Alexandra Gogová. Zároveň vyčíslila, že celkový výnos daní a poplatkov z dopravy na Slovensku je 2,3 % HDP, čo je rovnaká úroveň ako priemer Európskej únie. "V tejto chvíli preto MF SR nad znížením dane neuvažuje," dodala.



Rezort dopravy v reakcii na štrajk podotkol, že s dopravcami pravidelne rokuje a informuje o plánovaných krokoch na novej výhodnejšej zmluve na mýtny systém. "Protesty majú politický podtext, keďže dopravcovia otvorili túto tému tri mesiace pred voľbami a dovtedy nemali ambíciu o mýtnom systéme diskutovať. Vyzývame ich preto, aby neznepríjemňovali život tisícom vodičov, ktorí dochádzajú do práce," dodala hovorkyňa MDV Karolína Ducká.



Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia považuje štrajk za opodstatnený, uprednostňuje však rokovanie s premiérom Petrom Pellegrinim a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD). "Najväčšie združenie cestných dopravcov na Slovensku rešpektuje možnosť vyjadrenia názoru podnikateľov v oblasti cestnej dopravy k dlhodobo neriešeným problémom v sektore a negatívne ovplyvňujúcim ich podnikanie. Neodsudzujeme avizovaný protest dopravcov a považujeme ho za opodstatnený," poznamenala hovorkyňa združenia Martina Baumann.



Zároveň uviedla, že Česmad začiatkom tohto roka oslovil premiéra aj ministra financií s otvoreným listom a žiadosťou o stretnutie. Dôvodom je kritický stav v oblasti cestnej dopravy. Podľa združenia je totiž tento sektor dlhodobo vo výrazne negatívnej konkurenčnej pozícii voči okolitým krajinám.



"Česmad Slovakia vyzýva premiéra SR spoločne s ministrom financií na okamžité riešenie kritickej situácie v sektore cestnej dopravy, ktorý zamestnáva takmer 60.000 zamestnancov a vytvára 4,8 % HDP krajiny. Osobitne ide o daň z motorových vozidiel, mýtny systém a daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku," priblížila Baumann.



Ak zlyhajú pripravované rokovania, Česmad nevylučuje razantnejšie celoslovenské akcie. Vďaka členskej základni združenia, ktorá má viac ako 1000 dopravcov s približne 15.000 kamiónmi, by takéto akcie podľa hovorkyne skutočne ochromili dopravu na slovenských cestách.



Štrajk, ktorý vyhlásila UNAS, sa koná v utorok v Bratislave. Stretnutie autodopravcov bolo avizované na čerpacej stanici Slovnaft na Zlatých pieskoch o 10.00 h. Odtiaľ by sa mali kamióny v sprievode polície presunúť na Rožňavskú cestu, pričom zablokujú jeden jazdný pruh.