Štrajk Boeingu pokračuje štvrtý deň

Seattle 16. septembra (TASR) - Štrajk viac ako 30.000 zamestnancov amerického výrobcu lietadiel Boeing v továrňach na západnom pobreží USA pokračuje v pondelok už štvrtý deň. Vyjednávači spoločnosti a odborov majú v utorok (17. 9.) obnoviť rozhovory o pracovnej zmluve pod dohľadom amerických federálnych mediátorov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Medzinárodné združenie zamestnancov v strojárstve a letectve (IAM), najväčšia odborová organizácia Boeingu, minulý týždeň drvivou väčšinou 94,6 % hlasov odmietlo návrh vedenia na zvýšenie miezd o 25 % v priebehu štyroch rokov, ktorý zahŕňal aj zrušenie ročnej odmeny.



Jon Holden, hlavný odborový vyjednávač, cez víkend povedal, že zamestnanci očakávajú ponuku na väčšie zvýšenie platov a obnovenie dôchodkov s definovanými dávkami, ktoré boli zrušené pred desiatimi rokmi výmenou za ponechanie výroby lietadiel v štáte Washington.



Dva zdroje, ktoré nechceli byť menované, uviedli, že Boeing neobnoví pôvodné dôchodky, ale mohol by rokovať o vyšších príspevkoch na dôchodky a vyšších platoch.



Členovia odborov sú optimistickí, pokiaľ ide o ich šance na získanie lepšej ponuky od Boeingu. Ale málokto z nich očakáva, že k dohode dôjde rýchlo,



Ide už o ôsmy štrajk od založenia pobočky IAM v spoločnosti Boeing v 30. rokoch 20. storočia. Predchádzajúce dva štrajky v rokoch 2008 a 2005 trvali 57 dní a 28 dní.



Zamestnanci počas štrajku nedostanú plat, ale odborový zväz im poskytuje príspevok 250 USD (225,61 eur) týždenne. "Môžem štrajkovať šesť týždňov, osem týždňov, ale je na manažmente Boeingu, aby sa rozhodol, kedy ponúkne férovú dohodu," povedal Thinh Tan z továrne na výrobu 737 MAX.



Mnohí robotníci pociťujú hnev už viac ako desaťročie, keďže ich mzdy zaostávajú za infláciou, zatiaľ čo odmeny pre vedúcich pracovníkov rastú.



Ešte predtým, ako robotníci vstúpili do štrajku, Boeing zápasil s bezpečnostnou a výrobnou krízou po tom, ako v januári musel jeden zo strojov 737-9 núdzovo pristáť, keďže mu krátko po štarte vypadol bočný panel na mieste únikového východu.



Agentúry Fitch a Moody's sa pripojili k S&P Global Ratings a varovali, že dlhotrvajúci štrajk by mohol viesť k zníženiu ratingu Boeingu, ktorý je zaťažený dlhom vo výške 60 miliárd USD.



Spoločnosť TD Cowen odhaduje, že ak by štrajk trval 50 dní, Boeing by mohol prísť približne o tri až 3,5 miliardy USD. Pri predchádzajúcom štrajku v roku 2008, ktorý trval 52 dní, prišla spoločnosť denne o príjmy vo výške zhruba 100 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1081 USD)