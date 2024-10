Štrajk robotníkov v prístavoch v USA pokračuje, rad lodí sa predlžuje

New York 3. októbra (TASR) - Pred hlavnými prístavmi v USA sa tvoria dlhé rady kontajnerových lodí, keď najväčší štrajk pracovníkov v prístavoch za takmer polstoročie vstúpil do tretieho dňa. To bráni nielen vykládke lodí, ale predstavuje aj hrozbu nedostatku širokej škály tovarov, od banánov po autosúčiastky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Medzi zväzom International Longshoremen's Association (ILA), ktorý zastupuje 45.000 prístavných pracovníkov, a zamestnávateľmi pritom nie sú vo štvrtok naplánované žiadne rokovania. Majitelia prístavov, ktorí čelia tlaku Bieleho domu, aby zvýšili svoju mzdovú ponuku, v stredu (2. 10.) neskoro večer signalizovali, že sú otvorení novým rozhovorom.



Najmenej 45 kontajnerových plavidiel, ktoré sa nepodarilo vyložiť, zakotvilo mimo štrajkom postihnutých prístavov na východnom pobreží a v Mexickom zálive. To je výrazný nárast z troch v nedeľu (29. 9.).



"Zdá sa, že mnohí sa rozhodli počkať, možno v nádeji na rýchle vyriešenie štrajku, namiesto toho, aby prijali proaktívne rozhodnutie o odklonení," uviedla Jena Santorová zo spoločnosti Everstream. Odhaduje, že počet nevybavených plavidiel sa môže do konca týždňa zdvojnásobiť a môže trvať týždne, ak nie mesiace, kým sa preťaženie prístavov odstráni.



Jednou z alternatív by mohlo byť presmerovanie lodí do prístavov na západnom pobreží, na druhej strane USA, pravdepodobne cez Panamský prieplav. To však znamená predĺženie cesty o tisíce kilometrov, čo zvýši náklady a posunie dodacie lehoty o týždne.



Do štrajku ILA, ktorý je prvou takouto hromadnou akciou od roku 1977, sa zapojilo 36 prístavov, od Maine po Texas. Utorkové (1. 10.) rozhovory o novej šesťročnej zmluve so zamestnávateľskou skupinou United States Maritime Alliance (USMX) pritom zlyhali.



ILA sa snaží presadiť veľké zvýšenie platov spolu so záväzkami zastaviť projekty automatizácie prístavov, keďže sa obáva, že povedú k rušeniu pracovných miest. Skupina USMX ponúkla 50-percentné zvýšenie platu, ale ILA tvrdí, že to nestačí na zmiernenie obáv.



Administratíva prezidenta Joea Bidena vyvíja tlak na zamestnávateľov, aby zvýšili svoju ponuku na zabezpečenie dohody. Poukázala pritom na mimoriadne zisky lodného priemyslu od pandémie COVID-19.



Ekonómovia tvrdia, že zatvorenie prístavov spočiatku nezvýši spotrebiteľské ceny, keďže firmy v predchádzajúcich mesiacoch zrýchlili dodávky kľúčového tovaru. Ale dlhšie trvajúci štrajk ich nakoniec ovplyvní, pričom ceny potravín budú pravdepodobne reagovať ako prvé.



Združenie maloobchodníkov spolu s ďalšími združeniami a firmami vyzvalo administratívu, aby využila svoju federálnu právomoc na zastavenie štrajku, keďže môže mať "ničivé následky" pre ekonomiku.



Bidenova administratíva opakovane uviedla, že na zastavenie štrajku nevyužije federálne právomoci.