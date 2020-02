Štrajk v General Motors stlačil firmu vo 4. kvartáli do straty

Detroit 5. februára (TASR) - Napriek 40 dní trvajúcemu štrajku a poklesu predaja v USA a Číne sa americkej automobilke General Motors (GM) podarilo v minulom roku udržať v zisku. Štrajk sa však na hospodárení firmy odrazil, keď zisk oproti roku 2018 klesol takmer o pätinu.



Spoločnosť v stredu uviedla, že v minulom roku dosiahla zisk 6,58 miliardy USD (5,96 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 17 %.



Za 4. kvartál sa však GM strate nevyhol. Strata dosiahla 232 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 16 centov. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka zaznamenala firma zisk vyše 2 miliárd USD.



Dôvodom je štrajk, ktorého väčšia časť pripadla na 4. štvrťrok. Konal sa od 16. septembra do 25. októbra a ako firma uviedla, zisk pred zdanením skresal o 1,39 USD za akciu. Za celý rok stál štrajk automobilku na akciu 1,89 USD.



Bez započítania mimoriadnych položiek však General Motors dosiahol na akciu zisk 5 centov. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 1 cent za akciu.



Tržby za 4. kvartál dosiahli 30,8 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 20 %. V tomto ukazovateli zároveň automobilka zaostala za odhadmi analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 31,2 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1048 USD)