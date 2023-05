Štrajk v Nemecku obmedzí aj vlak EC Hungaria, ktorý stojí na Slovensku

Bratislava 12. mája (TASR) - Štrajk v Nemecku obmedzí aj vlak EuroCity (EC) Hungaria, ktorý stojí aj v SR. V piatok o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie a hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Spresnil, že protest odborovej organizácie EVG bude od nedele (14. 5.) 22.00 h nepretržite do utorka (16. 5.) vrátane. Na nemeckej železnici bude v danom čase zastavená vlaková doprava.



Diaľkové vlaky pôjdu do poslednej stanice v Česku. Štrajk ovplyvní nielen EC Hungaria, ktorý jazdí z Budapešti cez Bratislavu a Prahu do Hamburgu. "Už zakúpené cestovné doklady na uvedený termín je možné vrátiť bez sankcie vo všetkých osobných pokladniciach a zákazníckych centrách ZSSK," uviedol Kováč.



Informácie sú na webovej stránke Železničnej spoločnosti Slovensko v sekcii výluky, na účte ZSSK v rámci sociálnej siete Twitter a na stránkach nemeckých dopravcov bahn.de a laenderbahn.com.