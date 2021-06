Štrajk v strojárskej spoločnosti v Beluši sa skončil, prácu obnovia

Beluša 14. júna (TASR) – Štrajk výrobných zamestnancov strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v obci Beluša v Púchovskom okrese sa skončil. Zamestnávateľ súhlasil v pondelok večer - po niekoľkohodinovom rokovaní - so všetkými podmienkami odborárov. Zamestnanci spoločnosti nastúpia v utorok (15. 6.) ráno do práce.



Ako TASR informoval predseda Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Považské strojárne Pavol Šujak, so zamestnávateľom sa odborári dohodli, podpísali dodatok kolektívnej zmluvy.



"Zamestnávateľ prijal všetky naše požiadavky, teda zvýšenie základnej zložky mzdy o sedem percent, kritéria na vyplatenie 13. a 14. platu, motivačný bonus, vyplatenie variabilnej zložky mzdy, doplnkové dôchodkové poistenie a predĺženie kolektívnej zmluvy do marca 2022," skonštatoval Šujak.



Ako dodal, ukončenie štrajku oznámili zamestnávateľovi v pondelok okolo 21.00 hodiny, do nočnej zmeny však ešte zamestnanci nenastúpili. Do práce nastúpia v utorok ráno.



Zamestnanci spoločnosti Booster Precision Components Beluša vstúpili do ostrého štrajku vo štvrtok (10. 6.) ráno. Zhromaždili sa pred vstupom do areálu spoločnosti a žiadali splnenie svojich požiadaviek. Prácu v podniku zastavili. Štvrtkové predpoludňajšie rokovanie ešte výsledok neprinieslo, dohodli sa až v pondelok večer.