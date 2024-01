Štrajk vodičov autobusov v Maďarsku sa dotýka 26.000 spojov

Budapešť 29. januára (TASR) - Celoštátny dvojdňový štrajk vodičov autobusov spoločnosti Volánbusz v Maďarsku pokračuje v pondelok. Kým v nedeľu (28. 1.) sa prerušenie práce dotklo 4006 spojov, v pondelok to už bolo 26.000 spojov. Do štrajku sa tak zapojilo 50 až 60 % zo zhruba 6700 vodičov spoločnosti. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Štrajk s požiadavkou zvýšenia miezd o 25 % zorganizoval Odborový zväz autobusovej dopravy Solidarita (SZAKSZ).



Predseda zväzu István Dobi v nedeľu v svojom otvorenom liste ministrovi výstavby a dopravy Jánosovi Lázárovi odkázal, že prvý deň štrajku považovali za generálnu skúšku, pričom pondelňajšiemu pokračovaniu sa možno vyhnúť, ak dôjde k dohode v mzdových požiadavkách odborárov. Čo sa však nestalo.



Dobi v pondelok pre komerčnú televíziu ATV uviedol, že by chceli dosiahnuť zvýšenie miezd vodičov o 90.000 forintov (232,6 eura), zamestnávateľ im však ponúkol iba 70.000 forintov.



(1 EUR = 386,95 HUF)