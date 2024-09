Štrajk zamestnancov Boeingu by mohol trvať dlhšie

Seattle 15. septembra (TASR) - Štrajk zamestnancov amerického výrobcu lietadiel Boeing "môže chvíľu trvať". Sú totiž presvedčení, že môžu dosiahnuť väčšie zvýšenie miezd a lepší dôchodok. Povedal to v sobotu (14. 9.) v rozhovore pre National Public Radio (NPR) odborový predák Jon Holden. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Viac ako 30.000 zamestnancov koncernu, ktorí vyrábajú najpredávanejšie lietadlá Boeing 737 MAX a ďalšie lietadlá v Seattli a Portlande, začalo v piatok (13.9.) štrajk. Sú členmi Medzinárodného združenia zamestnancov v strojárstve a letectve (IAM), ktoré drvivou väčšinou 94,6 % hlasov odmietlo návrh koncernu na zvýšenie miezd o 25 % v priebehu štyroch rokov.



Boeing a odboroví vyjednávači by sa mali budúci týždeň vrátiť k rokovaciemu stolu pod dohľadom amerických federálnych mediátorov. Holden uviedol, že prioritami členov IAM je väčšie zvýšenie miezd a obnovenie dôchodkového systému s definovanými dávkami.



"Máme najväčšiu páku a najväčšiu moc v najvhodnejšom čase, aký sme kedy v našej histórii mali. Naši členovia od nás očakávajú, že to využijeme," povedal Holden. "Naši členovia sú sebavedomí. Stoja bok po boku a sú pripravení. Takže štrajk by mohol chvíľu trvať."



Akcie Boeingu v piatok klesli o 3,7 %. V tomto roku sa zatiaľ prepadli takmer o 40 %, čím sa trhová hodnota spoločnosti znížila zhruba o 58 miliárd USD (52,34 miliardy eur).



Dlhý štrajk by mohol ešte viac poškodiť financie Boeingu, ktorý už zápasí s dlhom vo výške 60 miliárd USD. Prestávka vo výrobe lietadiel by zasiahla aj dodávateľov, ktorí vyrábajú diely, a ovplyvnila letecké spoločnosti, ktoré majú vo svojej flotile boeingy.



Po havárii dvoch lietadiel 737 MAX z rokov 2018 a 2019, pri ktorých zahynulo 346 ľudí, sa situácia Boeingu ešte viac skomplikovala na začiatku tohto roka. V januári musel jeden zo strojov 737-9 núdzovo pristáť po tom, ako mu krátko po štarte vypadol bočný panel na mieste únikového východu.



Spoločnosť je stále v strate, pričom negatívne výsledky zaznamenala v obidvoch kvartáloch tohto roka. Za 1. štvrťrok dosiahla strata 343 miliónov USD a v 2. štvrťroku sa zvýšila na 1,44 miliardy USD.



Prípadný dlhotrvajúci štrajk tak situáciu firmy výrazne zhorší, keďže predchádzajúci štrajk v roku 2008, ktorý trval 52 dní, oberal spoločnosť denne o príjmy na úrovni zhruba 100 miliónov USD. Ako uviedla firma TD Cowen, ak by súčasný štrajk trval 50 dní, Boeing by mohol prísť približne o tri až 3,5 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1081 USD)