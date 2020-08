Štrajková pohotovosť v U. S. Steel Košice trvá, hrozí aj štrajk

Košice 12. augusta (TASR) - Štrajková pohotovosť, ktorú v košických oceliarňach U. S. Steel vyhlásili odbory koncom júla, naďalej trvá. Ak s vedením podniku nedôjde k dohode na novej kolektívnej zmluve ani v konaní pred sprostredkovateľom, jedinou cestou pre odbory a zamestnancov bude štrajk. Informovala o tom v stredu Rada odborov OZ KOVO v tomto hutníckom podniku.



Vo štvrtok (13. 8.) od 15.00 sa v centre Košíc uskutoční pochod a míting zamestnancov podniku na podporu ich kolektívnych vyjednávačov.



Dôvodom vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 29. júla bola skutočnosť, že sa ani po 25 kolách kolektívneho vyjednávania o novej podnikovej kolektívnej zmluvy nepodarilo nájsť spoločnú dohodu. Spornou sa stala otázka dĺžky týždenného pracovného času, respektíve tlak zamestnávateľa na jeho zvýšenie. Platnosť štvorročnej kolektívnej zmluvy pritom vypršala 30. júna. "Postupujeme v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní - štrajková pohotovosť nie je štrajk, ale prejav pripravenosti ho zrealizovať, ak to bude nevyhnutné. V rámci upevňovania solidarity a podpory medzi zamestnancami nosia tí najstatočnejší na odeve pripevnenú nálepku 'štrajková pohotovosť'," uviedol predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO v podniku Juraj Varga.



Kolektívne vyjednávania sa "zasekli" v druhej polovici júla. Odborová organizácia preto vyhlásila spor v kolektívnom vyjednávaní, následne štrajkovú pohotovosť a oficiálne požiadala o pridelenie sprostredkovateľa. Samostatné stretnutia sprostredkovateľky so zamestnávateľom a odbormi sa konalo 31. júla. Zástupcovia odborov predložili svoje argumenty, ktoré majú pomôcť ochrániť zamestnancov pred prepúšťaním a zároveň, aby sa nezvyšoval ich týždenný pracovný čas z 35,5 na 37,5 hodiny. Toto rozhodnutie by sa celkovo podľa odborárov dotklo 5,5 tisíca zamestnancov. Druhé spoločné kolo riešenia kolektívneho sporu sa uskutočnilo 7. augusta. Výsledkom bol záver, že zamestnávateľ pripraví formuláciu návrhov odborárov do zrozumiteľnej textácie a vo štvrtok 13. augusta dopoludnia bude ďalšie spoločné rokovanie.



"Celý proces kolektívneho vyjednávania vo všetkých jeho častiach - zamestnanosť a jej ochrana, pracovný čas, mzdová oblasť i sociálne benefity - hodnotíme ako nesmierne náročný dialóg. Každá strana má svoj jasný cieľ, svoje argumenty. Očakávaný kompromis win-win je však vždy možný, dôležitý je však pritom aj vzájomný rešpekt a vecná argumentácia," uviedol Varga.



Vedenie oceliarní na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti reagovalo, že verí v dohodu a spoluprácu. Podľa hovorcu U. S. Steel Košice Jána Baču efektívny pracovný čas môže v blízkej budúcnosti pomôcť spoločnosti zostať konkurencieschopnou. Opatrnosť vyplýva z extrémne neistých podmienok na trhu s oceľou. Podnik chce využiť každú možnosť na dohodu s odborármi. "Máme však zodpovednosť nielen za súčasnú prosperitu našich zamestnancov, ale aj za dlhodobú budúcnosť spoločnosti. Manažment bude ochraňovať budúcnosť U. S. Steel Košice v prospech všetkých, ktorí sa na nej podieľajú," uviedol koncom júla Bača.