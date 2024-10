Štrajkujúci zamestnanci Boeingu odmietli zvýšenie platov o 35 %

Seattle 24. októbra (TASR) - Približne 33.000 štrajkujúcich zamestnancov amerického výrobcu lietadiel Boeing v hlasovaní odmietlo návrh vedenia na zvýšenie platov. Tým sa kríza v koncerne prehĺbila deň po tom, ako o vykázal stratu 6,17 miliardy USD (5,73 miliardy eur) za 3. štvrťrok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Akcie Boeingu klesli vo štvrtok o 2,7 %.



Až 64 % odovzdaných hlasov bolo proti ponuke na zvýšenie miezd o 35 % počas štyroch rokov. Ponuka však nezahŕňala žiadny dôchodkový plán, čo bola jedna z hlavných požiadaviek zamestnancov.



Odmietnutie znamená, že štrajk, ktorý trvá už viac ako päť týždňov, bude pokračovať. To bude mať ďalší negatívny vplyv na Boeing a jeho krehký dodávateľský reťazec. Koncern sa pritom stále spamätáva zo zastavenia výroby najpredávanejších prúdových lietadiel 737 MAX aj modelov 777 a 767.



Boeing čelí od 13. septembra štrajku približne 33.000 zamestnancov v jeho hlavných závodoch v oblasti Seattlu, ktorý devastuje výrobu a "spaľuje" hotovosť.



Odborový zväz Medzinárodné združenie zamestnancov v strojárstve a letectve (IAM) požaduje zvýšenie platov o 40 % počas štyroch rokov a obnovenie dôchodkov s definovanými dávkami, ktoré boli v pracovnej zmluve odstránené pred desiatimi rokmi.



Dlhotrvajúci štrajk by mohol stáť Boeing miliardy dolárov a zhorší finančnú situáciu výrobcu lietadiel, ktorému hrozí zníženie úverového ratingu.



Spoločnosť sa pritom snaží zotaviť z januárového incidentu, keď jeden z jej strojov 737-9 musel núdzovo pristáť po tom, ako mu krátko po štarte vypadol bočný panel na mieste únikového východu. Incident odhalil slabé bezpečnostné protokoly a podnietil americké regulačné úrady, aby obmedzili výrobu tohto modelu.



Boeing už spustil plány na znižovanie nákladov, keďže zápasí so zmenšujúcimi sa finančnými rezervami a nízkou produkciou. Spoločnosť dala niektorým pracovníkom dovolenku, zmrazila nábor a obmedzila firemné cestovanie. Súčasné kolo neplateného voľna sa má skončiť v závere októbra.



(1 EUR = 1,0767 USD)