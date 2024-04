Štrajky spôsobili nemeckej Lufthanse stratu takmer 850 mil. eur

Frankfurt nad Mohanom 15. apríla (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila za 1. kvartál tohto roka výraznú stratu a zároveň zhoršila vyhliadky na celý rok. Dôvodom sú štrajky v posledných mesiacoch. Spoločnosť okrem toho varovala pred rizikami vyplývajúcimi z konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Lufthansa, ktorá v pondelok zverejnila predbežné údaje, vykázala za prvé tri mesiace tohto roka upravenú prevádzkovú stratu na úrovni 849 miliónov eur. Aj keď začiatok roka býva pri leteckých spoločnostiach v Európe zvyčajne slabší, výsledky sú omnoho horšie než na začiatku roka 2023. Vtedy Lufthansa vykázala stratu po úprave o mimoriadne položky na úrovni 273 miliónov eur.



"Strata je vyššia, než sa čakalo, čo je dôsledok štrajkov," uviedla letecká spoločnosť s tým, že štrajky zamestnancov znížili príjmy aerolínií o stovky miliónov eur.



Lufthansa, ktorá okrem rovnomennej značky vlastní aj spoločnosti Eurowings, Austrian, Swiss a Brussels Airlines, zároveň zhoršila prognózu prevádzkového zisku za celý rok 2024 na 2,2 miliardy eur. Pôvodne počítala s tým, že prevádzkový zisk dosiahne úroveň z minulého roka, teda zhruba 2,7 miliardy eur.



Po dvoch rokoch ťažkých strát počas obdobia pandémie zaznamenala nemecká letecká spoločnosť po zotavení cestovného ruchu v rokoch 2022 a 2023 vysoký zisk. V posledných mesiacoch však Lufthansa zápasí so štrajkami. Vyššie platy v dôsledku vysokej inflácie požadovali členovia bezpečnostnej služby na letiskách, pozemného, ako aj palubného personálu. Spoločnosť očakáva, že v dôsledku nedávnych štrajkov budú horšie aj výsledky za 2. štvrťrok, keďže protesty sa odrazili aj na rezerváciách. Situácia by sa mala zlepšiť v 2. polroku.



Lufthansa zároveň varovala, že "nedávna eskalácia konfliktu na Blízkom východe a ďalšia geopolitická neistota predstavujú riziko pre celoročný výhľad firmy". Práve pre rastúce napätie v regióne Lufthansa od 6. apríla pozastavila lety do a z Teheránu. Po víkendovom odvetnom útoku Iránu na Izrael za predchádzajúci útok na iránsky konzulát v Sýrii Lufthansa dočasne zrušila lety do a z ďalších destinácií na Blízkom východe.