Štrajky v Nemecku a Izraeli zasiahli aj varšavské letisko

Varšava 27. marca (TASR) - Lety z Varšavy do Nemecka a Izraela boli v pondelok zrušené pre štrajky v oboch krajinách. Oznámilo to v pondelok tlačové oddelenie Chopinovho letiska v hlavnom meste Poľska. TASR o tom informuje na základe správy PAP.



Rozsiahly jednodňový štrajk v Nemecku zastavil v pondelok v celej krajine dopravu vrátane leteckej. "Niektoré lety z Nemecka do Poľska a opačným smerom boli zrušené. Ide o lety spoločnosti LOT a Lufthansa do Stuttgartu, Mníchova, Frankfurtu nad Mohanom," uviedla tlačová kancelária Chopinovho letiska pre PAP.



V pondelok boli v dôsledku pokračujúcich protestov v Izraeli proti vládnym zmenám v súdnom systéme pozastavené tiež odlety z medzinárodného letiska Ben Gurion v Tel Avive. "Máme informácie o zrušení letov z Tel Avivu do Varšavy," uviedlo Chopinovo letisko. "Situácia sa môže zmeniť. Cestujúcim odporúčame, aby sa riadili informáciami dopravcov," uviedlo letisko.



Jeden z najväčších štrajkov v Nemecku za celé desaťročia spôsobil rozsiahle výpadky v doprave, keďže prudko stúpajúca inflácia zvyšuje mzdové požiadavky. Varovné 24-hodinové štrajky zvolali odborový zväz Verdi a odborová organizácia železníc a dopravy EVG. Ide o ďalší z mohutných protestov, ktoré v uplynulých mesiacoch zasiahli hlavné európske ekonomiky, keďže vyššie ceny potravín a energií podkopali životnú úroveň obyvateľov.



V prípade Nemecka odštartovali trojdňové rozhovory o mzdách, ktoré by mohli viesť k ďalším štrajkom, ak sa nepodarí dosiahnuť kompromis.



Zamestnávatelia ponúkli počas 27 mesiacov zvýšenie miezd o 5 % a jednorazovú platbu vo výške 2500 eur. Odbory však požadujú dvojciferné zvýšenie miest vzhľadom na infláciu, ktorá vo februári dosiahla 9,3 %.



Konkrétne, Verdi požaduje zvýšenie miezd o 10,5 %, čím by platy vzrástli minimálne o 500 eur mesačne, zatiaľ čo EVG chce, aby stúpli o 12 % alebo aspoň o 650 eur mesačne.