Štrajky zamestnancov ochromili prístavy na severe Nemecka

Hamburg 17. júna (TASR) - Zamestnanci viacerých severonemeckých prístavov vstúpili v pondelok do štrajku za vyššie platy a lepšie pracovné podmienky, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Len v samotnom Hamburgu ochromila protestná akcia do značnej miery už od piatej hodiny rána celý prístav či odbavovanie kontajnerových lodí, informovalo odborové hnutie Verdi. To isté sa týkalo prístavov v mestách Brake a Emden v spolkovej krajine Dolné Sasko, prístavov v Brémach a Bremerhavene. Hovorca hnutia Verdi uviedol, že vo veľkých termináloch určených pre kontajnerové lode sa tieto plavidlá nebudú odbavovať.



Podľa vyjadrenia odborov by mal štrajk trvať 24 až 48 hodín v závislosti od konkrétneho prístavu. Súbežne s protestnou akciou prebieha v pondelok v poradí už tretie kolo rokovaní zamestnancov týchto prístavov o zvýšení miezd.



Verdi okrem iného požaduje zvýšenie hodinovej mzdy o tri eurá so spätnou platnosťou od 1. júna a zodpovedajúce zvýšenie príplatkov za zmeny počas víkendov a sviatkov a za prácu v noci. Zamestnávatelia doteraz ponúkali odborárom zvýšenie miezd od júna o 2,5 percenta (minimálne o 60 centov za hodinu) a vyššie príplatky od 24 centov až po 2,5 eura.