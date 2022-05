Strana Dobrá voľba a Umiernení žiada urýchlené odstavenie ruskej ropy

Bratislava 25. mája (TASR) - Mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení považuje debaty o zdaňovaní spracovania ruskej ropy za podporu vojny na Ukrajine a žiada urýchlené odstavenie jej dodávok na Slovensko. Vláda ani bratislavská rafinéria Slovnaft podľa strany nezodpovedala základné otázky o možnostiach zmeny dodávateľa ropy a zmenila tému z toho, ako zastaviť vojnu, na to, ako na nej zarobiť, povedal na stredajšom brífingu člen predsedníctva strany Radoslav Baťo.



"Vyzývame slušných poslancov a poslankyne, aby nehlasovali za zdaňovanie vojny, kým nedostanú odpovede na základné otázky," povedal Baťo. Jasné podľa neho nie je napríklad to, kedy začal Slovnaft s technologickými prípravami na zmenu druhu spracovanej ropy a či skutočne potrebuje tri roky na prípravu tejto zmeny. Vláda by podľa strany mala určiť aj jasný termín zastavenia dodávok ruskej ropy a informovať o tom, ako a v akom množstve dokáže Slovensko nahradiť ruskú ropu, pokiaľ by jej dodávky zastavilo Rusko. "Aby sme dostali reálne odpovede, nemôžu to byť odpovede od Slovnaftu, pre ktorý je toto obdobie zlatý vek vysokých ziskov, ale ani od ministra Matoviča," tvrdí Baťo.



Ekonóm Anton Marcinčin dodal, že Slovensku po rokoch krízy spôsobenej novým koronavírusom a vojnou na Ukrajine chýba plán obnovy krajiny: "Je plánom to, že sa budem tešiť z vysokých cien ropy, že sa budem tešiť z vysokých cien na Slovensku pre domácnosti a pre firmy, pretože to prináša veľké príjmy štátnemu rozpočtu a veľké zisky maďarskému MOL-u?" Slovensko by podľa Marcinčina malo zaujímať napríklad aj to, ako sa budú slovenské firmy podieľať na obnove vojnou zničenej Ukrajiny.