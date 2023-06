Strana Modrí, Most-Híd predstavila svoj program

Bratislava 23. júna (TASR) - Mimoparlamentná strana Modrí, Most-Híd chce zabezpečiť zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami, ich efektívne čerpanie, zníženie deficitu štátneho rozpočtu a verejného dlhu či transformovanie ekonomiky od výrobnej ku znalostnej. Vyplýva to z programu strany, ktorý v piatok predstavil jej predseda a bývalý premiér Mikuláš Dzurinda spolu s podpredsedom strany Martinom Hubinským a spolutvorcom programu Ivanom Miklošom.



"Slovensko potrebuje zásadnú, ucelenú a kompletnú obnovu. Potrebujeme obnovu dôvery - medzi sebou, v štátne inštitúcie, v politiku, hospodárskeho rastu, ale potrebujeme aj obnovu kultúrnych vzťahov medzi občanmi," uviedol v súvislosti s programom strany Dzurinda.



Mikloš uviedol, že Slovensko čoraz viac zaostáva vo všetkých rebríčkoch, najmä čo sa týka konkurencieschopnosti krajiny a ekonomickej výkonnosti. "Prepadávame sa aj čo sa týka kvality školstva, podnikateľského prostredia či kvality vládnutia," povedal. Podľa neho jednou z najväčších slabín, ktorú v posledných rokoch Slovensko zažíva, je neefektívne čerpanie verejných investícií. "Je dôležité, aby došlo k obratu, a ja som presvedčený, že strana Modrí, Most-Híd má tak kvalitný program, ktorý ak by bol realizovaný, tak by k takémuto obratu viedol," dodal Mikloš.



Hubinský dodal, že Modrí, Most-Híd chcú zabezpečiť návrat k zodpovednému hospodáreniu s verejnými financiami. "Ich ozdravenie bude nevyhnutým krokom, aby sa Slovensko vrátilo medzi prosperujúce krajiny EÚ tak, ako tomu bolo v minulosti. Našim cieľom je zníženie verejného dlhu, zníženie deficitu štátneho rozpočtu až na úroveň maastrichtských kritérií, ktoré považujeme za správne a udržateľné. Budeme sa riadiť zásadou ušetriť a investovať, namiesto požičať si a minúť," uviedol.



Modrí, Most-Híd chcú znížiť odvody na strane zamestnanca, čo by podľa Hubinského malo pozitívne ovplyvniť financie každého zamestnanca, zároveň budú navrhovať zníženie daňového zaťaženia právnických a fyzických osôb. V oblasti čerpania eurofondov budú navrhovať decentralizáciu štátnej správy na samosprávy, čím chcú posilniť kompetencie miest a obcí. Decentralizácia by mala podľa neho zabezpečiť väčšiu kompetenciu v tejto oblasti.