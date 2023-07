Strana SaS nesúhlasí so zvýšením daní pri viacpodlažných stavbách

Bratislava 6. júla (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nesúhlasí so zámerom Ministerstva financií (MF) SR zvýšiť daň z viacpodlažných stavieb bez toho, aby prišlo k zníženiu inej dane. SaS tak reagovala na návrh novely zákona, ktorý MF zverejnilo v utorok 4. júla na portáli Slov-Lex.



"Vyššie dane sú pre nás červenou čiarou. Sme jediní, ktorí dlhodobo bojujú za to, aby sa celkové daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku nezvyšovalo. Najnovšie však MF pripravuje návrh na zvýšenie daní z nehnuteľností pri viacpodlažných stavbách. Týmto návrhom vraj chce zdaniť viacpodlažné budovy efektívne. Deje sa to ale bez toho, aby ministerstvo jasne preukázalo, ako si túto efektívnosť predstavuje," uviedol predseda SaS Richard Sulík.



Úpravou zákona sa podľa MF zlepšia predpoklady zavedenia hodnotového zdaňovania nehnuteľností, pretože podlahová plocha stavby je jedným zo základných atribútov na určenie hodnoty stavby. "V súčasnosti sa základ dane zo stavieb určuje na báze zastavanej plochy na úrovni najrozsiahlejšieho nadzemného podlažia a daň za každé ďalšie podlažie sa určuje prostredníctvom príplatku za každé ďalšie nadzemné a podzemné podlažie. Efektívnejším a spravodlivejším spôsobom zdanenia je zdanenie čistej podlahovej plochy celej stavby jednotnou sadzbou dane," uviedlo MF.



Rada pre ekonomický rast SaS konštatovala, že zámer MF vníma ako snahu vlády uspokojiť situáciu v samosprávach, ktoré momentálne čelia nižším príjmom z podielových daní v dôsledku populistických krokov hnutia OĽANO. "Mestá a obce majú daňovú politiku v oblasti daní z nehnuteľnosti v značnej miere vo svojich rukách. Je len na nich, ako sa postavia k výške miestnych daní. Spomínané ustanovenia dávajú samospráve vhodné nástroje na vlastnú daňovú politiku, ktorá sa opiera o dobré poznanie situácie v danom meste či obci. Paušálny a plošný prístup v tejto oblasti je preto skôr nežiadúci," povedal člen rady Marián Viskupič.



Člen odbornej rady SaS Martin Barto uviedol, že vyšší ekonomický rast nie je možné dosiahnuť prostredníctvom zvyšovania daňového zaťaženia. "Naopak, vyšší ekonomický rast dosahujú štáty s nízkymi daňami a ich efektívnym výberom," dodal.



"Ak sa chce ministerstvo úradníckej vlády pustiť do zvyšovania daní, musí uviesť, o koľko chce danú daň zvýšiť, a naopak, ktorú inú daň plánuje znížiť. V opačnom prípade nemôže od nás očakávať žiadnu podporu," uzavrel Sulík.