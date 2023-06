Strana SaS poslala rezortu diplomacie otvorený list

Bratislava 29. júna (TASR) - Rada pre dobiehanie Európskej únie (EÚ) strany SaS poslala Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR otvorený list, v ktorom navrhuje zmeny v príprave pozícií smerom k legislatíve EÚ. Musí podľa nej fungovať vzťah medzi vládou a parlamentom, je treba spresniť aj spoluprácu medzi ministerstvami a Národnou radou (NR) SR a konkretizovať kompetencie rezortu diplomacie, informovala vo štvrtok SaS.



"Rada pre dobiehanie EÚ sa na dnešnom rokovaní zaoberala problémami procesu a koordinácie stanovísk Slovenska k návrhom legislatívy EÚ. Členovia sa zhodli v tom, že ak existuje nejaký systémový národno-štátny záujem, tak je to práve zásadná reforma tohto procesu. Z pohľadu Slovenska, udržania konkurencieschopnosti jeho ekonomiky, je to absolútne zásadná vec," uvádza sa v otvorenom liste. Členovia rady sa podľa jej predsedu Jána Oravca zhodli na troch hlavných bodoch.



Je potrebné zaviesť zmeny v prvom stupni koordinácie rozhodovacieho procesu v európskych záležitostiach. Prvý návrh predbežnej pozície závisí od osobného názoru politického vedenia ministerstva. To je podľa Oravca potrebné zmeniť. Prvé verzie predbežných pozícií je tiež dôležité vypracovať s definovaním národných priorít. Povinnosti MZVEZ SR a rezortov by mali byť dostatočne konkretizované.



Nemá sa tiež rozširovať okruh osôb, na ktoré sa majú vzťahovať povinnosti vyplývajúce z legislatívy EÚ nad rámec striktne nevyhnutného. "Ak dôjde k prijatiu určitej regulácie s negatívnym vplyvom pre podnikateľské prostredie, je vhodné inú reguláciu s negatívnym vplyvom, z rovnakej oblasti, na ktorú sa už existujúca právna úprava vzťahovala, odstrániť. Účelom je zamedzenie postupnej kumulácie právnych predpisov s výrazným negatívnym vplyvom na podnikateľov," vyjadril sa v liste Oravec.



Pri procese koordinácie a prijímania rozhodnutí v európskych záležitostiach by sa tiež podľa neho malo lepšie definovať postavenie a zodpovednosť exekutívy a parlamentu. Zodpovednosť MZVEZ SR by sa tiež mala konkretizovať. Príslušnosť k legislatívnym návrhom medzi jednotlivé rezorty podľa listu ministerstvo len prerozdeľuje, ale nezabezpečuje kvalitu procesu tvorby a uplatňovania pozícií a obsahovú koherenciu s politickými prioritami vlády.