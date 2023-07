Strana SaS vyzvala politické strany na rokovania o energetike

Bratislava 26. júla (TASR) - Deväťčlenná Rada strany SaS pre energetickú bezpečnosť v stredu predstavila dokument "Kostra energetickej politiky Slovenska", v ktorom je vymenovaných 70 opatrení pre zabezpečenie energie na najbližšie desaťročia. Ak sa podarí väčšinu z nich zrealizovať, podľa predsedu SaS Richarda Sulíka Slovensko dosiahne bezpečnosť dodávok energií a stabilitu ich cien. SaS zároveň vyzvala ostatné politické strany na rokovania s cieľom vytvoriť dlhodobo energetickú stratégiu, na ktorej by existovala široká spoločenská zhoda.



"Vojna na Ukrajine a následná energokríza ukázali, ako veľmi je naša spoločnosť zraniteľná pri nedostatku energie alebo pri veľkých cenových výkyvoch. Energie sú pre našu spoločnosť a priemysel extrémne dôležité, preto štát sa tu nesmie a nemôže spoliehať iba na trh. Je teda nutné, aby štát udal nejaké základné smerovanie a aby sa postaral o to, že základné zdroje energie budú zabezpečené. Avšak chýba nám niečo ako koncepcia či kostra najnovšieho vývoja v oblasti energetiky na 20 až 30 rokov," povedal Sulík.



Zároveň podľa neho verejná správa, priemysel i spoločnosť ako taká čoraz viac prechádzajú na elektrickú energiu, ktorú bude treba zabezpečiť. "Dostatočná ochrana životného prostredia je však možná len s ekologickou výrobou elektriny, čiže bude potrebný nový jadrový zdroj," priblížil Sulík.



"Nie je možné spraviť všetko v jednom volebnom období, a preto je dôležité sa dohodnúť aj s inými politickými stranami tak, aby nedochádzalo po každých voľbách k nejakým výrazným zmenám v energetickej politike. Tento dokument rozpošleme politickým stranám, ale aj zamestnávateľským zväzom tak, aby sme dokázali viesť zmysluplnú diskusiu s cieľom vytvoriť dlhodobo energetickú stratégiu, na ktorej by existovala široká spoločenská zhoda," dodal Sulík.



Predseda rady a člen SaS Karol Galek uviedol, že v rámci energetického mixu sa nevieme spoliehať len na jadrovú energiu. Tá podľa neho vyrába energetický základ, je však treba pokrývať aj špičky odberu energie. "Rovnako ako v prípade spotreby, ktorá vie počas dňa vyskočiť, takisto nám musí vyskočiť aj výroba, a tu hrajú nezanedbateľnú úlohu práve obnoviteľné zdroje. Na Slovensku máme k dispozícii slnko, vietor, vodu, geotermálnu energiu a takisto biomasu," dodal Galek.