Strany dostanú v roku 2026 za výsledky volieb do NRSR 14,3 milióna eur
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Politické strany dostanú v roku 2026 za výsledky volieb do Národnej rady (NR) SR takmer 14,3 milióna eur. Príspevok si delí osem strán a jedna koalícia, ktoré vo voľbách ešte v roku 2023 dosiahli aspoň tri percentá hlasov. Vyplýva to z údajov Ministerstva financií SR. Príspevky za voľby sa stranám vyplácajú postupne každý rok počas štvorročného volebného obdobia 2023 až 2027. Celkovo je príspevok vo výške 92,87 milióna eur.
Najviac peňazí získa víťaz volieb Smer-SD, a to takmer 3,6 milióna eur. Nasleduje Progresívne Slovensko s vyše 2,8 milióna eur, za ním Hlas-SD s takmer 2,4 milióna eur, koalícia OĽANO (dnes Hnutie Slovensko, pozn. TASR), Kresťanská únia, Za ľudí s takmer 1,5 milióna eur a KDH dostane vyše 1,1 milióna eur. SaS získa 1,04 milióna eur a SNS vyše 935.000 eur.
Príspevok dostávajú aj subjekty, ktoré sa do parlamentu nedostali, ale získali vo voľbách viac ako tri percentá hlasov. Hnutie Republika dostane takmer 460.000 eur a Aliancia (dnes Maďarská aliancia, pozn. TASR) dostane vyše 424.000 eur.
Sumy v rovnakej výške dostali strany aj v uplynulom roku. Rezort financií zasiela príspevky spravidla v letných mesiacoch. Celkový príspevok dostávajú strany postupne každý rok až do konca volebného obdobia, teda do roku 2027. Príspevok sa delí na tri časti, ide o príspevky zo štátneho rozpočtu za hlasy, na činnosť a na mandát.
