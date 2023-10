Strany na online reklamu minuli takmer 3 milióny eur

Bratislava 11. októbra (TASR) - Výdavky politických strán na inzerciu na platformách Facebook, Instagram, Google (Youtube) dosiahli podľa údajov z ich knižníc reklám minimálne 2,8 milióna eur, respektíve 3,36 milióna eur s DPH. Informovala o tom nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na svojej webovej stránke. Tá do monitoringu zahrnula viac ako 400 profilov politických subjektov a politikov, za ktorých reklamy platila niektorá z 27 kandidujúcich strán a hnutí.



Najviac do online reklamy investovalo hnutie Progresívne Slovensko, konkrétne 394.000 eur. Demokrati na online inzerciu minuli 432.000 eur a tristotisícovú hranicu ešte prekonala aj Sme rodina. "Tento výpočet ukazuje, že ani masívne investovanie do online reklamy na úspech vo voľbách nestačí, keďže z prvej trojice až dve strany na parlament nedosiahli," uviedla TIS.



Hnutie OĽANO a priatelia na reklamu na sociálnej sieti Facebook investovalo 80.000 eur za posledné tri týždne kampane, najviac zo všetkých kandidujúcich subjektov. Z hľadiska počtu platených reklám na sieťach Facebook či Instagram však bolo až štvrtým najčastejšie platiacim subjektom.



Celkovo najviac reklám od marca na týchto sieťach podľa TIS sponzorovali KDH (3674) a Smer-SD (3131). "Smer však do reklám investoval citeľne menej ako KDH a ďalší, keďže jeho často ostro vyhranený obsah sa dokázal presadzovať aj organicky. Robert Fico má na profile až 257.000 sledovateľov, jeho predvolebné posty komentujú tisícky užívateľov a v niektorých prípadoch ich zdieľalo až 10.000 užívateľov," konštatovala TIS.



Z hľadiska demografie v rámci reklám na sieti Facebook cielila na ženy najviac strana Kresťanská únia, ktorá kandidovala na kandidátke hnutia OĽANO a priatelia. Ženy tvorili viac ako dve tretiny jej cieleného publika. Naopak, zhruba dve tretiny mužov oslovovali platenými statusmi hnutie Republika, ĽSNS a KSS.



Na mladých do 24 rokov sa sústredilo najmä Progresívne Slovensko (31 % podiel "zásahu"), v kategórii 65 rokov a viac to bol predovšetkým Smer-SD (25 % podiel). "Smer sa citeľne menej zameriaval aj na voličov Bratislavského kraja (6 % podiel), najväčšiu pozornosť im, naopak, venovala SaS (24 %)," priblížila TIS.



Aktuálna celková suma na online reklamy je podľa TIS o niečo nižšia ako spred volieb v roku 2020, keď na online reklamy šlo podľa jej údajov približne 3,5 milióna eur s DPH.