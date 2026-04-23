Strata American Airlines sa v prvom kvartáli medziročne znížila
Autor TASR
New York 23. apríla (TASR) - Letecká spoločnosť American Airlines v prvom kvartáli v medziročnom porovnaní znížila stratu vďaka rekordným tržbám, hoci jej výsledky poškodili rastúce ceny palív. Za január až marec tohto roka bola strata prepravcu v sume 382 miliónov USD (326,66 milióna eur), pričom v rovnakom období pred rokom bola na úrovni 473 miliónov USD. Tržby spoločnosti stúpli o 10,8 percenta na 13,9 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Generálny riaditeľ spoločnosti American Airlines Robert Isom v rozhovore pre CNBC potvrdil, že prepravca v druhej polovici tohto roka zvýši ceny leteniek, ale poukázal na silný dopyt, najmä u prémiových zákazníkov. „Myslím si, že táto sila bude v priebehu roka pokračovať,“ povedal Isom. „Dopyt je veľmi, veľmi silný,“ dodal.
Cena palív bude podľa prognózy American Airlines v druhom kvartáli v priemere na úrovni 4 USD za galón (3,785 litra). V prvom kvartáli galón leteckého paliva v priemere stál 2,75 USD a v prvom štvrťroku minulého roka 2,48 USD. Firma odhaduje, že jej celoročný hospodársky výsledok bude v pásme od straty 40 centov na akciu po zisk do sumy 1,10 USD na akciu.
(1 EUR = 1,1694 USD)
