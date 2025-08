Strata amerického výrobcu vakcín Moderna sa v 2. štvrťroku znížila

New York 1. augusta (TASR) - Strata americkej farmaceutickej a biotechnologickej spoločnosti Moderna sa v 2. štvrťroku znížila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Strata v 2. kvartáli klesla na 825 miliónov USD (720,78 milióna eur) alebo 2,13 USD na akciu z 1,279 miliardy USD alebo 3,33 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici počítali so stratou 2,97 USD na akciu.



Tržby medziročne padli o 41,1 % na 142 miliónov USD z 241 miliónov USD. Hlavným dôvodom poklesu tržieb bol nižší predaj vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Tržby z jej predaja dosiahli v uplynulom štvrťroku 114 miliónov USD. Firma očakáva, že dopyt po vakcíne v druhej polovici roka výrazne stúpne v súlade s jesennou a zimnou sezónou na severnej pologuli.



Moderna počíta v prebiehajúcom fiškálnom roku 2025 s tržbami v pásme 1,5 miliardy USD až 2,2 miliardy USD. Firma tak hornú hranicu pásma znížila o 300 miliónov USD. Dôvodom je posun termínu zazmluvnených dodávok do Spojeného kráľovstva na 1. štvrťrok 2026.



(1 EUR = 1,1446 USD)