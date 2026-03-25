Strata americkej centrálnej banky sa v minulom roku znížila
Autor TASR
Washington 25. marca (TASR) - Americký Federálny rezervný systém (Fed) za minulý rok vykázal stratu v objeme 19,6 miliardy USD (16,91 miliardy eur). Strata centrálnej banky USA sa tak znížila oproti úrovni 77,5 miliardy USD, na ktorej bola v predchádzajúcom roku, aj v porovnaní so sumou 114,6 miliardy USD v roku 2023. Ukázala to auditovaná finančná správa, ktorú Fed zverejnil v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Naposledy americká centrálna banka vykázala zisk za rok 2022. Vláde vtedy vrátila 76 miliárd USD. V roku 2021 bol zisk Federálneho rezervného systému vo výške 109 miliárd USD.
Straty Fedu vyplývajú z veľkosti jeho bilancie, ktorá sa počas pandémie COVID-19 výrazne zvýšila. Centrálna banka USA totiž vtedy agresívne nakupovala štátne dlhopisy a hypotekárne dlhopisy s cieľom stabilizovať finančné trhy zápasiace s problémami a poskytnúť ekonomické stimuly. Tieto aktíva Fed nakupoval preto, že jeho hlavná úroková sadzba vtedy bola na takmer nulovej úrovni.
(1 EUR = 1,1592 USD)
