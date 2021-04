Strata Boeingu v 1. štvrťroku klesla menej, než sa čakalo

Chicago 28. apríla (TASR) - Strata Boeingu v 1. štvrťroku klesla, aj keď menej, než očakávali analytici. Americký koncern však počíta v blízkej budúcnosti so zotavením vďaka návratu lietadiel 737 MAX do prevádzky a oživeniu leteckej dopravy podporenému očkovaním proti ochoreniu COVID-19.



Čistá strata za prvé tri mesiace 2021 predstavovala 537 miliónov USD (444 miliónov eur) alebo 92 centov na akciu po 628 miliónov USD alebo 1,11 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Upravená strata na akciu sa znížila na 1,53 USD z 1,70 USD, pričom analytici počítali len s 1,16 USD. Tržby medziročne klesli o 10 % na 15,22 miliardy USD, pričom analytici očakávali 15,02 miliardy USD.



"Aj keď globálna pandémia naďalej komplikuje celkové trhové prostredie, považujeme rok 2021 za kľúčový inflexný bod pre naše odvetvie," uviedol šéf Boeingu Dave Calhoun. Dodal, že pokrok v distribúcii vakcín plus spolupráca s vládami a ďalšími firmami v odvetví by mali zabezpečiť robustné zotavenie.



Akcie Boeingu sa v predburzovom obchodovaní oslabili približne o 1 %.



(1 EUR = 1,2088 USD)