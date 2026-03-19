< sekcia Ekonomika
Strata chemickej spoločnosti Lanxess sa medziročne prehĺbila
Autor TASR
Leverkusen 19. marca (TASR) - Nemecký výrobca špeciálnych chemikálií Lanxess za štvrtý kvartál vykázal väčšiu čistú stratu ako v rovnakom období pred rokom, keďže ho poškodil slabší dopyt. Čistá strata firmy sa medziročne prehĺbila na 398 miliónov eur zo sumy 64 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Strata spoločnosti Lanxess na akciu sa zvýšila na 4,61 eura z úrovne 0,74 eura. Upravený zisk na akciu sa však posilnil na 0,37 eura z 0,21 eura. Firma vykázala zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) pred zohľadnením jednorazových položiek v objeme 102 miliónov eur, čo bol medziročný pokles o 35,8 %. Tržby sa zmenšili o 14,5 % na 1,27 miliardy eur.
Chemická firma v tomto roku prijala opatrenia na zníženie nákladov vrátane zrušenia 550 pracovných miest, hlavne v Nemecku. Cieľom je do konca roka 2028 dosiahnuť trvalé ročné úspory vo výške zhruba 100 miliónov eur.
V tomto roku Lanxess očakáva EBITDA pred zarátaním jednorazových položiek v pásme 450 až 550 miliónov eur. Za uplynulý účtovný rok to bolo 510 miliónov eur. „Rok 2025 bol mimoriadne ťažkým rokom pre celý chemický priemysel a tiež pre spoločnosť Lanxess. V roku 2026 očakávame pozitívny vývoj, ale najskôr v druhej polovici roka, napríklad vďaka programu nemeckej vlády na stimuly v oblasti infraštruktúry,“ povedal generálny riaditeľ firmy Matthias Zachert.
