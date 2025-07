Strata Deutsche Bahn klesla v 1. polroku zhruba na polovicu

Berlín 29. júla (TASR) - Nemecký železničný prepravca Deutsche Bahn zaznamenal stratu aj v 1. polroku tohto roka, jej rozsah však klesol zhruba na polovicu. Výsledky spoločnosti podporili vyššie tržby, výraznejšie zlepšenie hospodárenia si však sľubuje až v neskoršom období po rozsiahlej reštrukturalizácii. Informovala o tom agentúra DPA.



Na základe predbežných údajov dosiahla firma za prvých šesť mesiacov roka čistú stratu zhruba 760 miliónov eur. V 1. polroku minulého roka strata predstavovala po revízii smerom nahor približne 1,6 miliardy eur. Predbežný odhad vtedy poukazoval na 1,2 miliardy eur. Prevádzková strata pred úrokmi a zdanením predstavovala 239 miliónov eur.



K zmierneniu čistej straty prispelo zvýšenie tržieb. Tie dosiahli 13,3 miliardy eur, čo medziročne znamená rast o 3,4 %. Oficiálne údaje o hospodárení za 1. polrok zverejní Deutsche Bahn vo štvrtok 31. júla.



Spoločnosť sa spolieha najmä na rozsiahly plán reštrukturalizácie zameraný na infraštruktúru, prevádzku a financie. K zlepšeniu v týchto oblastiach by podľa plánu Deutsche Bahn malo dôjsť do konca roka 2027. Kľúčová v tomto smere bude najmä rekonštrukcia približne 40 najvyťaženejších liniek.



Jedným z najväčších projektov, ktorý bude Deutsche Bahn v tomto čase realizovať, je modernizácia trate medzi Berlínom a Hamburgom so začiatkom 1. augusta. Od tohto termínu bude trať uzatvorená na deväť mesiacov. Experti považujú modernizáciu tejto trate za kritický test rekonštrukčnej stratégie firmy vzhľadom na jej dĺžku a obmedzené možnosti alternatívnych trás. Okrem toho budú potrebné rozsiahle rekonštrukcie aj niektorých ďalších tratí.