Strata EasyJet sa v 1. polroku prehĺbila

Londýn 20. mája (TASR) - Britská letecká spoločnosť EasyJet vo štvrtok oznámila, že jej strata sa v 1. polroku finančného roka 2020/21 prehĺbila pre obmedzenia na zastavenie pandémie nového koronavírusu. Je však optimistická v súvislosti s obnovením cestovania v Európe počas kľúčovej letnej sezóny.



EasyJet zaznamenala za šesť mesiacov do konca marca 2021 stratu po zdanení vo výške 549 miliónov libier (636,65 milióna eur) po strate 324 miliónov GBP v predchádzajúcom roku.



Počet cestujúcich klesol o takmer 90 % na 4,1 milióna.



A strata EasyJet pred zdanením sa v 1. polroku zvýšila na 701 miliónov GBP z minuloročných 193 miliónov GBP.



Spojené kráľovstvo začiatkom týždňa zmiernilo cestovné obmedzenia a zverejnilo zoznam tzv. zelených krajín, v prípade ktorých Britom nehrozí po návrate karanténa.



„Spoločnosť EasyJet je najväčším dopravcom z Británie do krajín zo zeleného zoznamu a teší sa na to, že vezme zákazníkov toto leto na dlhoočakávanú dovolenku,“ uviedli aerolínie vo vyhlásení.



Letecká spoločnosť očakáva, že v 3. štvrťroku (apríl-jún) využije len približne 15 % svojej kapacity z roku 2019, ale potom sa to začne zvyšovať.



(1 EUR = 0,86233 GBP)