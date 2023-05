Strata EasyJet v 1. polroku klesla

Londýn 18. mája (TASR) - Britská letecká spoločnosť EasyJet vo štvrtok oznámila, že v 1. polroku svojho finančného roka 2022/23 znížila svoje straty, aj napriek rastúcim nákladom. Pomohol jej silný dopyt zo strany dovolenkárov. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Konkrétne, strata spoločnosti po zdanení za šesť mesiacov do konca marca 2023 klesla na 307 miliónov libier (353,30 milióna eur) zo 431 miliónov GBP rok predtým, uvádza sa vo vyhlásení.



A strata pred zdanením sa znížila na 411 miliónov GBP z vlaňajších 545 miliónov GBP.



Aerolínie uviedli, že k lepším výsledkom prispelo zvýšenie kapacity aj obsadenosti lietadiel po zrušení cestovných obmedzení, keď sa naplno prejavil tzv. zadržaný dopyt.



Tržby EasyJet v 1. polroku vzrástli o 80 % na 2,69 miliardy GBP, čiastočne vďaka zvýšeniu kapacity na 37,9 milióna sedadiel z 30,3 milióna pred rokom.



Spoločnosť EasyJet za šesť mesiacov do 31. marca 2023 prepravila 33,1 milióna cestujúcich, čo je o 41 % viac ako v minulom roku.



Ale aj náklady leteckej spoločnosti v 1. polroku stúpli, o 52 % na 3,1 miliardy GBP pre výrazne vyššie účty za letecké palivo a inflačné tlaky v celom odvetví.



Aerolínie sú však optimistické, pokiaľ ide o výhľad na leto.



"Optimalizovaná sieť EasyJet v kombinácii so silným dopytom po letoch na dovolenky a možnosťou rastu tržieb znamená, že do leta vstupujeme s dôverou," povedal generálny riaditeľ Johan Lundgren.



Nedávny prieskum ukázal, že cestovanie je prioritou číslo jedna pre mnohé domácnosti, ktoré si čoraz častejšie vyberajú nízkonákladové letecké spoločnosti.



(1 EUR = 0,86895 GBP)