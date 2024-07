Strata Ericssonu sa v 2. štvrťroku prehĺbila

Štokholm 12. júla (TASR) - Švédsky výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson v piatok oznámil, že jeho strata sa v 2. štvrťroku 2024 prehĺbila. Prispeli k tomu odpisy z hodnoty americkej spoločnosti Vonage. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews. Ericsson kúpil Vonage v roku 2022 za 6,2 miliardy USD (5,71 miliardy eur), aby rozšíril svoju globálnu ponuku, ale už minulý rok odpísal z hodnoty tejto firmy 2,9 miliardy USD, keď sa zmenili podmienky na trhu.



Ďalší odpis vo výške 11,4 miliardy švédskych korún (998,34 milióna eur) prehĺbil stratu švédskej spoločnosti v 2. štvrťroku 2024. Generálny riaditeľ Borje Ekholm akvizíciu obhajoval: "Vonage zostáva základom pre vybudovanie globálnej platformy pre sieťové API," povedal s odkazom na rozhrania, ktoré umožňujú komunikáciu rôznych softvérových aplikácií. "Je to rozhodujúce pre digitalizáciu podnikov a spoločnosti a bude to riadiť budúci rast v telekomunikačnom priemysle," dodal.



Ericsson spolu so svojím severským rivalom Nokia a čínskym Huawei dominuje na trhu s komunikačnými zariadeniami pre mobilné siete 5G a akvizícia Vonage bola zameraná na diverzifikáciu trhu.



Ekholm uviedol, že odpis bol spôsobený spomalením rastu trhu. Účtovné pravidlá vyžadujú, aby spoločnosti pravidelne prehodnocovali hodnotu svojich aktív v súlade s trhovými podmienkami, čo môže spôsobiť obrovské straty, ktoré však nemusia odrážať prevádzkovú situáciu firmy.



Ericsson v piatok oznámil, že jeho čistá strata sa v 2. štvrťroku 2024 zvýšila na 11 miliárd SEK z minuloročných 597 miliónov SEK. Strata na akciu vzrástla na 3,34 SEK z 0,21 SEK/akcia pred rokom.



Upravený zisk pred úrokmi, zdanením odpismi a amortizáciou (EBITA) sa pritom v sledovanom období zvýšil o 10 % na 4,05 miliardy SEK z minuloročných 3,68 miliardy SEK. Upravená marža EBITA stúpla na 6,8 % z 5,7 % pred rokom.



Tržby spoločnosti v 2. štvrťroku klesli o 7 % na 59,85 miliardy SEK z vlaňajších 64,44 miliardy SEK, ale na dôležitom severoamerickom trhu vzrástli o 14 %. Organický predaj klesol tiež o 7 %.



Ekholm poznamenal, že úroveň investícií hlavných klientov Ericssonu, telekomunikačných operátorov, bola neudržateľne nízka a krátkodobý výhľad zostáva zložitý.



"Očakávame, že trhové podmienky zostanú tento rok náročné, keďže tempo indických investícií sa spomalí," povedal. "Ale náš predaj bude v druhom polroku profitovať zo zmluvných dodávok v Severnej Amerike." Zdôraznil však, že Ericsson, ktorý v marci oznámil zrušenie 1200 pracovných miest vo Švédsku, sa musí "preorientovať na zlepšenie výkonu".



Švédska spoločnosť už minulý rok oznámila zrušenie 8500 pracovných miest po celom svete, aby znížila náklady.



(1 EUR = 1,0855 USD; 1 EUR = 11,419 SEK)