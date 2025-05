Strata firmy BioNTech sa v 1. kvartáli zvýšila o takmer tretinu

Berlín 5. mája (TASR) - Nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech oznámila za 1. štvrťrok pokles tržieb a pokračovanie v stratovom kurze. Navyše, strata sa v medziročnom porovnaní zvýšila, a to takmer o tretinu. Prognózu vývoja na celý rok 2025 však firma ponechala v platnosti. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila najnovšie výsledky spoločnosti.



BioNTech v pondelok uviedla, že za 1. kvartál zaznamenala stratu vo výške 415,8 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená zvýšenie zhruba o 32 %. Strata na akciu dosiahla 1,73 eura oproti 1,31 eura/akcia za 1. štvrťrok minulého roka.



Tržby dosiahli 182,8 milióna eur. V rovnakom období roka 2024 zaznamenala firma BioNTech tržby na úrovni 187,6 milióna eur. Výsledky tržieb sú však v súlade s očakávaniami a podľa firmy odrážajú rozsah dopytu po vakcínach na COVID-19. Ten bol najvyšší počas koronakrízy, po jej skončení však dopyt prudko klesol. V spolupráci na vakcinačných programoch však BioNTech pokračuje ďalej a tento segment sa aj najväčšou mierou podieľal na firemných tržbách.



Čo sa týka vyhliadok na celý rok 2025, spoločnosť ponechala svoj odhad nezmenený. Aj naďalej počíta s tým, že za tento rok dosiahnu tržby od 1,70 miliardy do 2,20 miliardy eur, pričom v najväčšej miere by ich mali podporiť výsledky v posledných mesiacoch roka.