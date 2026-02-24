< sekcia Ekonomika
Strata firmy Telefónica sa vlani prehĺbila
Telefónica prechádza strategickou reštrukturalizáciou, aby sa zamerala na svoje štyri hlavné trhy, a to Španielsko, Nemecko, Veľkú Britániu a Brazíliu.
Autor TASR
Madrid 24. februára (TASR) - Španielska telekomunikačná spoločnosť Telefónica za minulý rok vykázala stratu v sume 4,32 miliardy eur. V porovnaní s predošlým rokom sa strata firmy prudko prehĺbila. Za rok 2024 bola v sume 49 miliónov eur. Vlaňajší výsledok telekomunikačného operátora totiž zaťažili náklady na plán znižovania počtu zamestnancov v Španielsku a straty pri predaji latinskoamerických dcérskych spoločností. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Telefónica uviedla, že jej minuloročnú stratu spôsobili „jednorazové faktory“. Na realizáciu plánu dobrovoľného odchodu zamestnancov v Španielsku dohodnutého s odborármi v decembri, ktorý zahŕňa zrušenie viac ako 5000 pracovných miest, firma vynaložila 2,05 miliardy eur. Predaj dcérskych spoločností v Argentíne, Peru, Uruguaji a Ekvádore spôsobil straty v celkovom objeme približne 2,27 miliardy eur, konštatovala spoločnosť.
Telefónica prechádza strategickou reštrukturalizáciou, aby sa zamerala na svoje štyri hlavné trhy, a to Španielsko, Nemecko, Veľkú Britániu a Brazíliu. Spoločnosť sa vyjadrila, že vo štvrtom kvartáli zaznamenala zlepšenie „dynamiky“ a jej tržby medziročne vzrástli o 1,5 % na 35,1 miliardy eur.
