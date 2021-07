Strata General Electric v 2. kvartáli klesla a tržby vzrástli

Boston 27. júla (TASR) – Americký koncern General Electric (GE) v utorok vykázal za 2. kvartál lepšie ako očakávané výsledky. Pokiaľ ide o budúcnosť, zopakoval svoj výhľad upraveného zisku na akciu a zvýšil prognózu voľných peňažných tokov po prekvapujúco pozitívnych údajoch za 2. štvrťrok, keď sa priemyselné objednávky a výnosy vrátili k rastu.



Spoločnosť so sídlom v Bostone najnovšie očakáva voľný hotovostný tok v roku 2021 v pásme od 3,5 do 5 miliárd USD namiesto 2,5 až 4,5 miliardy USD.



GE zaznamenal v uplynulom kvartáli voľný hotovostný tok vo výške 388 miliónov USD, zatiaľ čo analytici mu predpovedali odlev hotovosti vo výške 287 miliónov USD po odleve 2,1 miliardy USD v minulom roku.



Tok voľných peňazí investori pozorne sledujú ako znak dobrého stavu prevádzok a schopnosti GE splácať dlh.



Koncern oznámil za tri mesiace do konca júna 2021 čistú stratu 620 miliónov USD (526 miliónov eur), čo bolo menej ako strata 1,19 miliardy USD v rovnakom období minulého roka.



Po očistení od jednorazových položiek dosiahol General Electric za dané obdobie upravený zisk 43O miliónov USD alebo 5 centov na akciu. Analytici mu pritom predpovedali zisk 4 centy na akciu.



Tržby GE v 2. štvrťroku stúpli na 18,28 miliardy USD z vlaňajších 16,81 miliardy USD.



Všetky priemyselné segmenty spoločnosti GE zaznamenali v 2. štvrťroku zlepšenie ziskovej marže, pričom najväčšie zlepšenie vykázala letecká divízia, ktorú vlani tvrdo zasiahla pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou spojené cestovné obmedzenia.



Oživenie v leteckej doprave je pre generálneho riaditeľa GE Larryho Culpa zásadné, ak chce do roku 2023 dosiahnuť voľný hotovostný tok vo výške 7 miliárd USD, čo spoločnosti poskytne väčšie zdroje na investovanie do podnikania, vyplatenie dividend a odkúpenie akcií.



V tomto roku GE naďalej očakáva upravený zisk na akciu vo výške 15 až 25 centov, zatiaľ čo analytici mu predpovedajú zisk 26 centov na akciu.