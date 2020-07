Strata General Motors v 2. kvartáli bola oproti očakávaniam nižšia

Detroit 29. júla (TASR) - Koronakríza, ktorá spôsobila prepad odbytu a produkcie, stiahla americký automobilový koncern General Motors (GM) v 2. kvartáli do hlbokej straty. Tá však bola menšia než trh očakával.



Čistá strata za tri mesiace od apríla do júna predstavovala 806 miliónov USD (688 miliónov eur). Koncern v rovnakom období vlani zaznamenal čistý zisk 2,4 miliardy USD. Tržby padli o 53 % na 16,8 miliardy USD.



Strata na akciu očistená o jednorazové položky dosiahla 50 centov, pričom analytici počítali so stratou až 1,77 USD. Ceny niektorých novších modelov totiž sčasti vykompenzovali prepad predaja spôsobený pandémiou nového koronavírusu.



Akcie GM reagovali na výsledky v predburzovom obchodovaní rastom.



Koncern zdôraznil, že má dostatočný kapitálový vankúš, aby prekonal aktuálnu krízu. Na konci uplynulého štvrťroka dosiahli likvidné rezervy automobilových operácií 30,6 miliardy USD. GM sa však zaviazal, že bude dodržiavať striktný úsporný plán, aby si udržal svoje prostriedky.



(1 EUR = 1,1717 USD)