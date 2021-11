Strata IAG, vlastníka British Airways, v 3. kvartáli klesla

Londýn 5. novembra (TASR) – Spoločnosť International Consolidated Airlines Group (IAG), vlastník britských aerolínií British Airways, španielskej Iberie, Vuelingu a írskych aerolínií Aer Lingus, v piatok oznámila, že jej čistá strata sa v 3. štvrťroku 2021 výrazne znížila vďaka zmierneniu cestovných obmedzení spojených s ochorením COVID-19.



Strata IAG pred zdanením za tri mesiace do konca septembra 2021, teda počas leta, ktoré je zvyčajne najziskovejším obdobím pre letecké spoločnosti, klesla na 714 miliónov eur z minuloročných dvoch miliárd eur.



Strata po zdanení sa v sledovanom období znížila na 574 miliónov eur z 1,76 miliardy eur pred rokom.



Prevádzková strata za 3. štvrťrok klesla na 452 miliónov eur z prehodnotenej straty z predchádzajúceho roka vo výške 1,92 miliardy eur. Upravená prevádzková strata dosiahla 485 miliónov eur v porovnaní so stratou 1,31 miliardy eur pred rokom, zatiaľ čo analytici očakávali stratu 513 miliónov eur.



Celkové tržby vzrástli na 2,71 miliardy eur z 1,22 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



IAG tiež uviedla, že za celý rok 2021 smeruje k strate 3 miliardy eur, ale dodala, že opätovné otvorenie transatlantického cestovania jej pomôže dosiahnuť cieľ, ktorým je návrat k zisku v budúcom roku. To zaraďuje IAG za európskych konkurentov Air France-KLM, ktoré za rok 2021 očakávajú menší zisk a nemeckú Lufthansu, ktorá za obdobie od júla do septembra dosiahla malý štvrťročný zisk.



IAG však utrpela väčšou expozíciou v Británii, kde komplikované a drahé pravidlá testovania na COVID-19 v lete odrádzali ľudí od cestovania, zatiaľ čo hlavné domáce trhy Air France a Lufthansy sa zotavili rýchlejšie vďaka menej reštriktívnym pravidlám.



IAG plánuje v súčasnom štvrťroku lietať na približne 60 % svojej kapacity pred pandémiou. V pondelok (8.11.) sa Spojené štáty znovu úplne otvoria pre cestujúcich zo zahraničia, pričom tieto trasy patria medzi najlukratívnejšie v rámci IAG.