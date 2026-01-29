< sekcia Ekonomika
Strata leteckého prepravcu EasyJet v prvom kvartáli sa prehĺbila
Autor TASR
Londýn 29. januára (TASR) - Strata britskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti EasyJet sa v jej účtovnom prvom kvartáli medziročne prehĺbila. Prepravca, ktorý lieta hlavne v Európe, vo štvrtok uviedol, že jeho strata za tri mesiace do záveru decembra sa zväčšila o 52 % na 93 miliónov libier (107,08 milióna eur) z úrovne 61 miliónov libier v rovnakom období predošlého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Strata je podľa firmy EasyJet spôsobená investíciami do základní na letisku Linate v Miláne a na rímskom letisku Fiumicino. Kvartálny výsledok však ovplyvnilo aj „pretrvávanie konkurenčného prostredia na určitých trhoch,“ uviedla firma. Dodala, že jej tržby sa počas októbra až decembra zvýšili o 11 % na 2,26 miliardy libier, pričom počet cestujúcich vzrástol o 7 %.
Mnohé letecké spoločnosti majú tendenciu počas zimy na severnej pologuli vykazovať straty vzhľadom na slabší dopyt v porovnaní s hlavnou letnou sezónou. Generálny riaditeľ EasyJet Kenton Jarvis vo vyhlásení uviedol, že „rezervácie na letnú sezónu rastú dobre“ a za január sú najväčšie v histórii firmy.
(1 EUR = 0,8685 GBP)
